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Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума
Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума. 01.09.2026, Sputnik Грузия
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мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии
мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии

Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума

09:20 01.09.2026 (обновлено: 10:37 01.09.2026)
© video: Sputnik / Владимир
/
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума.
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