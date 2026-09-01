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Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума
Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума. 01.09.2026, Sputnik Грузия
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мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии
мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии
Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума
09:20 01.09.2026 (обновлено: 10:37 01.09.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума.