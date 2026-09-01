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На сколько выросла экономика Грузии – данные за июль

На сколько выросла экономика Грузии – данные за июль

Sputnik Грузия

В июне рост экономики ускорился до 8%, а экспорт увеличился более чем на 20% 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T09:01+0400

2026-09-01T09:01+0400

2026-09-01T09:01+0400

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новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2026 года внесли сферы перерабатывающей промышленности, транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникации, а также финансовой и страховой деятельности.Спад зафиксирован в сфере строительства.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Что выросло и на сколько?Директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе отметил, что в июле 2026 года экспорт товаров вырос примерно на 30%, а импорт – на 5,8%. Кроме того, в этом месяце в стране было зарегистрировано около 7 тысяч новых предприятий, что примерно на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Рост в основном связан с регистрацией местных индивидуальных предпринимателей", – сказал Тодрадзе.По его словам, оборот предприятий – плательщиков НДС, данные которых используются для предварительной оценки экономического роста, увеличился на 12,6% и составил 17,7 млрд лариТакже он отметил, что в июле 2026 года экспорт указанных нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился примерно в 25 раз. Основными направлениями экспорта стали несколько стран Африки и Сингапур. Что касается металлургической промышленности, экспорт ферросиликомарганца вырос примерно в три раза по сравнению с июлем прошлого года, главным образом за счет поставок в США.Рост в секторе информации и коммуникаций был в основном связан с разработкой компьютерных программ, предоставлением консультационных услуг в сфере IT и расширением объема связанных с этим услуг.В секторе финансовой и страховой деятельности рост объясняется увеличением процентных доходов коммерческих банков.В добывающей промышленности рост был связан с добычей руд цветных металлов.В секторе транспорта и складского хозяйства рост обусловлен положительными тенденциями во внешней торговле, в частности, увеличением объемов экспорта и импорта. В результате выросли показатели транспортной обработки и складирования грузов."Как я уже отметил, в строительном секторе наблюдалась тенденция к снижению, что в основном связано с гражданским строительством. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились объемы строительства дорог, мостов, автомагистралей, тоннелей и различных строительных сооружений. Согласно данным внешней торговли, импорт строительных материалов сократился на 13%, а импорт цемента и клинкера – примерно на 19%", – заявил Тодрадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика