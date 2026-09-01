https://sputnik-georgia.ru/20260901/nevidimye-niti-pragmatizma--kak-gruziya-i-rossiya-stanovyatsya-blizhe-300389519.html

Невидимые нити прагматизма — как Грузия и Россия становятся ближе

Невидимые нити прагматизма — как Грузия и Россия становятся ближе

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, политолог, председатель Объединения правозащитников Грузии и гендиректор ИА "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе — о значительном прогрессе... 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T13:41+0400

2026-09-01T13:41+0400

2026-09-01T14:58+0400

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Грузино-российские экономические отношения на современном этапе представляют собой уникальный феномен, где глубокий прагматизм и взаимная выгода берут верх над любыми внешними вызовами. Прогуливаясь по оживленным улицам Тбилиси, вглядываясь в переполненные летние террасы Батуми и наблюдая за бесконечным потоком автомобилей на Военно-Грузинской дороге, невозможно физически не ощутить масштабы этого присутствия. Но личные впечатления — это лишь верхушка айсберга. Чтобы понять истинную глубину и прочность этого экономического моста, необходимо обратиться к языку сухих, но чрезвычайно красноречивых цифр официальной статистики за 2025 и 2026 годы. Динамика последних лет наглядно демонстрирует, что Грузия и Россия выстроили высокоэффективную систему взаимодействия, охватывающую критически важные сферы: от масштабной внешней торговли до беспрецедентного туристического бума, поддерживаемого развитым авиасообщением и многомиллионными финансовыми потоками. В данной статье мы детально проанализируем каждый из этих четырех столпов двустороннего сотрудничества, опираясь исключительно на верифицированные данные Национальной службы статистики Грузии (Geostat), Национального банка Грузии (НБГ), Национальной администрации туризма (GNTA) и Агентства гражданской авиации (GCAA). 1. Внешняя торговля: устойчивый рост и важное партнерство Торгово-экономические связи между Тбилиси и Москвой уже давно достигли уровня глубокой взаимозависимости, при которой рынки обеих стран тесно интегрированы друг в друга. По данным Национальной службы статистики Грузии (Geostat), по итогам 2025 года взаимный товарооборот между странами продемонстрировал уверенный рост на 6,3% по сравнению с предшествующим периодом и достиг внушительной отметки в $2,69 миллиарда. Это позволило Российской Федерации прочно закрепить за собой статус одного из трех крупнейших торговых партнеров Грузии. Данный тренд не только не ослабел, но и получил дополнительный импульс в 2026 году. По официальной ежемесячной статистике Geostat за первую половину 2026 года (период с января по июнь), объем двусторонней торговли уже зафиксирован на уровне $1,527 миллиарда. В общем объеме внешней торговли Грузии доля России стабильно удерживает вторую позицию, уступая лишь Турции. Если взглянуть на структуру грузинского экспорта за более широкий период — с января по июль 2026 года, то поставки в РФ составили $437,5 миллиона. Традиционными локомотивами грузинского экспорта остаются винодельческая продукция премиального и среднего ценовых сегментов, ферросплавы, а также всемирно известные минеральные воды. Со стороны России в Грузию поступает критически важный импорт: нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, пшеница, продовольственные товары и промышленное сырье, что обеспечивает внутреннюю стабильность грузинского рынка. 2. Туристический бум: Россия как главный драйвер индустрии гостеприимства Личные наблюдения в туристических хабах Грузии полностью подтверждаются официальными ведомствами: русская речь слышна повсеместно — от старых кварталов Тбилиси до горных курортов Сванети и Степанцминда. Национальная администрация туризма Грузии (GNTA) в своих статистических данных за 2025 год отразила исторический максимум: страну посетили рекордные 1,58 миллиона визитеров из Российской Федерации, что превысило показатели прошлых лет более чем на 11%. Этот наплыв обеспечил огромную загрузку гостиничного сектора, ресторанного бизнеса и сферы услуг. С начала 2026 года количественные показатели переросли в качественное финансовое доминирование. Согласно свежим отчетам Национального банка Грузии (НБГ), за первое полугодие 2026 года российские граждане в рамках своих туристических и краткосрочных поездок сгенерировали для бюджета и бизнеса Грузии колоссальный доход в размере $307,1 миллиона. На сегодняшний день Россия является абсолютным лидером по объему финансовых вливаний в грузинскую туристическую индустрию. Этот фактор оказывает мощнейшее мультипликативное содействие национальной валюте (лари) и стимулирует создание тысяч рабочих мест по всей стране, превращая туризм в один из главных моторов грузинской экономики. 3. Авиасообщение: инфраструктурный фундамент и свобода передвижения Очевидно, что ни торговый, ни туристический бум были бы невозможны без качественного, регулярного и разветвленного логистического каркаса. Восстановление и последующее расширение прямых перелетов между городами России и Грузии сыграло здесь ключевую роль. Заглядывая в отчетность Агентства гражданской авиации Грузии (GCAA), можно увидеть впечатляющие масштабы: по итогам 2025 года общий объем воздушного трафика в небе над Грузией (включая взлеты, посадки и транзитные коридоры) достиг рекордной отметки в 305 962 рейса. Прямые регулярные и чартерные рейсы, связывающие Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань и другие российские мегаполисы с Тбилиси, Батуми и Кутаиси, выполняются в режиме высокой интенсивности. Основными операторами выступают авиакомпании Azimuth, Red Wings и грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. Высокая частота полетов и здоровая конкуренция в 2025–2026 годах позволили оптимизировать стоимость билетов, стереть прежние транспортные барьеры и сделать перемещение граждан, бизнесменов и грузов максимально быстрым и комфортным, что напрямую подпитывает деловую активность между странами. 4. Денежные переводы и финансовые потоки: индикаторы глубокого доверия Финансовые транзакции физических лиц и миграционные потоки остаются важнейшим барометром реального положения дел в экономике. Национальный банк Грузии (НБГ) ведет ежемесячный строгий учет систем денежных переводов, и статистика за 2025 и 2026 годы демонстрирует непоколебимое положение РФ в топ-3 основных стран-доноров (наряду со Соединенными Штатами и Италией). Если проанализировать последние доступные периоды 2026 года, то динамика выглядит следующим образом. В июне 2026 года объем денежных трансфертов из Российской Федерации в Грузию продемонстрировал резкий годовой скачок на 25,1%, составив $51,4 миллиона. В июле 2026 года приток средств сохранил высокую интенсивность и зафиксировался на уровне $42,02 миллиона. Более того, НБГ публикует интересные данные касательно банковской инфраструктуры: к июлю 2026 года совокупный объем рублевых депозитов и вкладов, размещенных физическими и юридическими лицами в грузинских коммерческих банках, вырос до рекордных 98,6 миллиона лари. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к грузинской финансовой системе со стороны резидентов и нерезидентов, активно вовлеченных в двусторонние экономические процессы. Вектор на долгосрочную интеграцию Подводя итог глубокому анализу макроэкономических показателей 2025–2026 годов, можно с абсолютной уверенностью заявить: грузино-российские экономические отношения вышли на плато стабильного, предсказуемого и взаимовыгодного развития. Личные впечатления от цветущей деловой активности в Тбилиси и Батуми находят стопроцентное подтверждение в официальных базах данных Geostat, Нацбанка, GNTA и Агентства авиации. Цифры не лгут — многомиллиардный товарооборот, полуторамиллионный поток туристов, сотни тысяч авиарейсов и стабильный приток капитала формируют прочный фундамент, который защищен от политической конъюнктуры естественными законами рынка. Экономический прагматизм и выгода граждан обеих стран остаются главными ориентирами, определяющими вектор развития отношений на годы вперед. Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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агентство гражданской авиации, georgian airways, николоз мжаванадзе, москва, батуми, тбилиси, грузия, аналитика, политика, колумнисты, экономика, грузино-российские отношения