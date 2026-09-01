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Особенности грузинской блогосферы – видео
Особенности грузинской блогосферы – видео
Sputnik Грузия
Быть блогером в Грузии – это значит вести аудиторию в условиях небольшого локального рынка, где тесно переплетены местный колорит, политика, туризм и комьюнити... 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T12:15+0400
2026-09-01T12:15+0400
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Многие ведут контент как на грузинском языке для местных жителей, так и на английском или русском – для туристов и релокантов или охвата большей аудитории. В Грузии более скромные рекламные бюджеты по сравнению с крупными странами. Здесь нет жесткого единого рейтинга, определяющего главных звезд интернета.Основной популярностью пользуются блоги про политику, путешествия, острые социальные темы, гастрономию, жизнь в Тбилиси или Батуми. Любое неосторожное слово в сети может вызвать бурные споры или резонанс из-за сложной общественно-политической обстановки.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , блогер, общество, грузия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , блогер, общество, грузия, видео
Особенности грузинской блогосферы – видео
12:15 01.09.2026 (обновлено: 13:36 01.09.2026)
Быть блогером в Грузии – это значит вести аудиторию в условиях небольшого локального рынка, где тесно переплетены местный колорит, политика, туризм и комьюнити экспатов
Многие ведут контент как на грузинском языке для местных жителей, так и на английском или русском – для туристов и релокантов или охвата большей аудитории. В Грузии более скромные рекламные бюджеты по сравнению с крупными странами. Здесь нет жесткого единого рейтинга, определяющего главных звезд интернета.
Основной популярностью пользуются блоги про политику, путешествия, острые социальные темы, гастрономию, жизнь в Тбилиси или Батуми. Любое неосторожное слово в сети может вызвать бурные споры или резонанс из-за сложной общественно-политической обстановки.