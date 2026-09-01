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Парламент Грузии возобновляет работу после летних каникул
Парламент Грузии возобновляет работу после летних каникул
Sputnik Грузия
Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря 01.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии, согласно регламенту, открывается 1 сентября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам. Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. На этой сессионной неделе состоится только одно пленарное заседание. По его словам, депутаты планировали рассмотреть изменение структуры правительства, однако соответствующий законопроект был отозван. В структуре правительства Грузии не будет создана должность государственного министра по вопросам региональной политики. Ранее планировалось создать такую должность после упразднения поста государственного министра по координации правоохранительных органов. Однако после ухода из политики Мамуки Мдинарадзе власти отказались от этой идеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, осенняя сессия парламента
новости, грузия, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, осенняя сессия парламента

Парламент Грузии возобновляет работу после летних каникул

10:52 01.09.2026 (обновлено: 12:48 01.09.2026)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2026
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии, согласно регламенту, открывается 1 сентября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам.
Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. На этой сессионной неделе состоится только одно пленарное заседание.

"Мы открываем осеннюю сессию. Будут политические заявления. Что касается законопроектов, посмотрим, что будет завтра. Заседание бюро – в 11:45. Я предполагаю, что нам понадобится один день на текущей сессии. Только завтра у нас будет пленарное заседание, поскольку законопроекты сейчас не были представлены на рассмотрение", – заявил Папуашвили.

По его словам, депутаты планировали рассмотреть изменение структуры правительства, однако соответствующий законопроект был отозван.
В структуре правительства Грузии не будет создана должность государственного министра по вопросам региональной политики.
Ранее планировалось создать такую должность после упразднения поста государственного министра по координации правоохранительных органов. Однако после ухода из политики Мамуки Мдинарадзе власти отказались от этой идеи.
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