https://sputnik-georgia.ru/20260901/parlament-gruzii-vozobnovlyaet-rabotu-posle-letnikh-kanikul-300378640.html

Парламент Грузии возобновляет работу после летних каникул

Парламент Грузии возобновляет работу после летних каникул

Sputnik Грузия

Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T10:52+0400

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осенняя сессия парламента

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии, согласно регламенту, открывается 1 сентября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам. Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. На этой сессионной неделе состоится только одно пленарное заседание. По его словам, депутаты планировали рассмотреть изменение структуры правительства, однако соответствующий законопроект был отозван. В структуре правительства Грузии не будет создана должность государственного министра по вопросам региональной политики. Ранее планировалось создать такую должность после упразднения поста государственного министра по координации правоохранительных органов. Однако после ухода из политики Мамуки Мдинарадзе власти отказались от этой идеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, осенняя сессия парламента