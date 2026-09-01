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Подозреваемого в убийстве женщины задержали на западе Грузии
Подозреваемого в убийстве женщины задержали на западе Грузии
Sputnik Грузия
За день до убийства женщина продала партию фундука и хранила дома вырученные от продажи деньги, пишут СМИ 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T16:28+0400
2026-09-01T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве жительницы села Насакирали (Гурия, Озургетский район), сообщили в МВД. Следствие установило, что 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы (Мариамоба), обвиняемый тайно проник в дом к местной жительнице с целью совершения убийства. Он нанес женщине холодным оружием множественные опасные для жизни ранения, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений женщина скончалась на месте. В результате проведенных следственных действий правоохранители установили обвиняемого и задержали его. Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным СМИ, обвиняемый – сосед убитой. Также распространяется информация, что за день до убийства женщина продала партию фундука и хранила вырученные от продажи деньги дома. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, гурия, грузия, новости, убийство
происшествия, гурия, грузия, новости, убийство
Подозреваемого в убийстве женщины задержали на западе Грузии
За день до убийства женщина продала партию фундука и хранила дома вырученные от продажи деньги, пишут СМИ
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве жительницы села Насакирали (Гурия, Озургетский район), сообщили в МВД.
Следствие установило, что 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы (Мариамоба), обвиняемый тайно проник в дом к местной жительнице с целью совершения убийства. Он нанес женщине холодным оружием множественные опасные для жизни ранения, после чего скрылся с места происшествия.
От полученных ранений женщина скончалась на месте. В результате проведенных следственных действий правоохранители установили обвиняемого и задержали его.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным СМИ, обвиняемый – сосед убитой. Также распространяется информация, что за день до убийства женщина продала партию фундука и хранила вырученные от продажи деньги дома.