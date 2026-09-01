https://sputnik-georgia.ru/20260901/putin-prizval-prilozhit-usiliya-dlya-povysheniya-effektivnosti-oon-300392041.html
Путин призвал приложить усилия для повышения эффективности ООН
Путин призвал приложить усилия для повышения эффективности ООН
Sputnik Грузия
Российский лидер считает, что ООН нужно адаптироваться к фундаментальным изменениям в мировой политике и экономике 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T14:46+0400
2026-09-01T14:46+0400
2026-09-01T15:35+0400
владимир путин
в мире
россия
оон
шос
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/17/295054302_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_58f076a56f31b8aa6ff038fc26e4e129.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Потенциал Организации Объединенных Наций не в полной мере раскрыт, следует приложить усилия для ее эффективности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи ШОС+."Все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока", – сказал российский лидер.Путин отметил, что ООН необходимо адаптироваться к фундаментальным изменениям, которые намечаются в глобальной политике и экономике.Президент России считает, что ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах. Так же, как и Устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права."Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права", – добавил российский лидер.Владимир Путин подчеркнул, что в работе ООН не все устраивает Россию, однако такая ситуация была всегда, практически с момента создания международной организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/17/295054302_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_058a28285d794efa803cf04548d66fc6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, в мире, россия, оон, шос
владимир путин, в мире, россия, оон, шос
Путин призвал приложить усилия для повышения эффективности ООН
14:46 01.09.2026 (обновлено: 15:35 01.09.2026)
Российский лидер считает, что ООН нужно адаптироваться к фундаментальным изменениям в мировой политике и экономике
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Потенциал Организации Объединенных Наций не в полной мере раскрыт, следует приложить усилия для ее эффективности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи ШОС+.
"Все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что ООН необходимо адаптироваться к фундаментальным изменениям, которые намечаются в глобальной политике и экономике.
Президент России считает, что ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах. Так же, как и Устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права.
"Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права", – добавил российский лидер.
Владимир Путин подчеркнул, что в работе ООН не все устраивает Россию, однако такая ситуация была всегда, практически с момента создания международной организации.