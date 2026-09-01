https://sputnik-georgia.ru/20260901/putin-prizval-prilozhit-usiliya-dlya-povysheniya-effektivnosti-oon-300392041.html

Путин призвал приложить усилия для повышения эффективности ООН

Путин призвал приложить усилия для повышения эффективности ООН

Sputnik Грузия

Российский лидер считает, что ООН нужно адаптироваться к фундаментальным изменениям в мировой политике и экономике 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T14:46+0400

2026-09-01T14:46+0400

2026-09-01T15:35+0400

владимир путин

в мире

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оон

шос

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Потенциал Организации Объединенных Наций не в полной мере раскрыт, следует приложить усилия для ее эффективности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи ШОС+."Все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока", – сказал российский лидер.Путин отметил, что ООН необходимо адаптироваться к фундаментальным изменениям, которые намечаются в глобальной политике и экономике.Президент России считает, что ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах. Так же, как и Устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права."Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права", – добавил российский лидер.Владимир Путин подчеркнул, что в работе ООН не все устраивает Россию, однако такая ситуация была всегда, практически с момента создания международной организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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владимир путин, в мире, россия, оон, шос