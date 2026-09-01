https://sputnik-georgia.ru/20260901/realizatsiya-shkolnoy-formy-dlya-pervoklassnikov-startovala-v-gruzii-300382469.html

Реализация школьной формы для первоклассников стартовала в Грузии

Реализация школьной формы для первоклассников стартовала в Грузии

Sputnik Грузия

Школьную форму для учащихся 1-6 классов сшили в Китае за 45,6 миллиона лари 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T13:25+0400

2026-09-01T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Реализация школьной формы для первоклассников, которые 15 сентября будут учиться в государственных школах, началась в Грузии с сегодняшнего дня, сообщили в Минобразования. Школьную форму для учащихся 1-6 классов сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари, или 17,4 миллиона долларов. С 1 по 14 сентября приобрести форму можно будет только для первоклассников. Родители первоклассников могут приобрести форму как в специальных пунктах, так и онлайн, через электронную платформу formebi.emis.ge. По всей стране открыты 83 пункта продажи школьной формы. С 2026–2027 учебного года школьная форма станет обязательной для учеников с первого по шестой класс во всех государственных школах Грузии. Реформа общего образования в Грузии также предусматривает единые учебники и программу для государственных школ, обязательную школьную форму для учеников 1-6 классов и новые правила использования гаджетов. В феврале 2026 года парламент Грузии принял поправки к закону "Об общем образовании", предусматривающие масштабную реформу школьной системы. Главное новшество – переход на 11-летнее обучение вместо 12-летнего (12-й класс станет добровольным). Школьная программа будет завершаться за 10 лет, а с 2027-2028 учебного года 11-й класс станет репетиториумом и будет посвящен подготовке к Единым национальным экзаменам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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