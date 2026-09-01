https://sputnik-georgia.ru/20260901/reshenie-suverennoy-strany-v-gruzii-otsenili-otkaz-islandii-ot-peregovorov-s-es-300386795.html

"Решение суверенной страны": в Грузии оценили отказ Исландии от переговоров с ЕС

"Решение суверенной страны": в Грузии оценили отказ Исландии от переговоров с ЕС

Sputnik Грузия

На прошедшем 29 августа референдуме большинство избирателей Исландии высказались против возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T15:27+0400

2026-09-01T15:27+0400

2026-09-01T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Решение Исландии отказаться от возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз является шагом развитой и суверенной страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта", лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. Референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении Исландии в ЕС прошел 29 августа. Согласно опубликованным результатам, 52,8% участников голосования не поддержали возобновление переговоров. "Очевидно, что исландское общество изучило, что означает членство в сегодняшнем Евросоюзе, и 53% приняли соответствующее решение, которому в демократической стране подчинились 47%", – сказал Кирцхалия. Депутат подчеркнул, что ЕС является прежде всего экономическим объединением, которому нужны устойчивые и экономически сильные государства, а не уязвимые страны. По его словам, заявления оппонентов о том, что Грузия якобы должна стать экономически уязвимой, чтобы получить возможность вступить в ЕС, не соответствуют действительности. "Наши так называемые оппоненты говорят нам, что страна якобы разрушена, экономика разрушена, и когда наша страна будет уязвимой, тогда нам должны открыть дверь в Евросоюз. В реальности фактически это работает не так", – сказал политик. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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