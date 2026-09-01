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Рост экономики Грузии, январь-июль 2026 года
Рост экономики Грузии, январь-июль 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2026 года экономика страны выросла на 9,0%, тогда как во втором - на 7,0%. По данным за... 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T12:24+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2026 года экономика страны выросла на 9,0%, тогда как во втором - на 7,0%. По данным за июль, рост составил 8,0%. В среднем экономика ежемесячно росла на 7,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2026 года экономика страны выросла на 9,0%, тогда как во втором - на 7,0%. По данным за июль, рост составил 8,0%. В среднем экономика ежемесячно росла на 7,9%.