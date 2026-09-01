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Шанс попасть на госслужбу: в Грузии объявили 3 тысячи вакансий для стажеров
Шанс попасть на госслужбу: в Грузии объявили 3 тысячи вакансий для стажеров
Sputnik Грузия
Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Ираклий Кобахидзе 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В государственных учреждениях Грузии объявлен конкурс на трехмесячную оплачиваемую стажировку – всего доступно до 3 тысяч вакансий, сообщает Администрация правительства. По словам главы Администрации правительства Грузии Левана Жоржолиани, власти призвали муниципалитеты увеличить первоначальные квоты для желающих пройти стажировку, чтобы молодежь могла получить оплачиваемый опыт работы в государственных структурах непосредственно в своих районах и регионах. "Важно, чтобы на государственную службу приходила "новая кровь", новое поколение", – отметил Жоржолиани. Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 10 сентября включительно через сайт vacancy.hr.gov.ge. Конкурс пройдет в два этапа – отбор заявок и собеседование. Кандидатов будет оценивать комиссия соответствующего государственного учреждения. При равных результатах предпочтение на собеседовании будет отдаваться кандидатам с более высокой академической успеваемостью. Участвовать в программе могут студенты первой ступени высшего образования, обучающиеся на выпускном курсе, а также студенты второй ступени. Кроме того, подать заявку могут выпускники первой и второй ступеней, завершившие обучение в весеннем семестре 2025-2026 учебного года. Отобранные кандидаты пройдут оплачиваемую стажировку с 1 октября по 31 декабря включительно. Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Программа действует с 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе
новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе
Шанс попасть на госслужбу: в Грузии объявили 3 тысячи вакансий для стажеров
Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В государственных учреждениях Грузии объявлен конкурс на трехмесячную оплачиваемую стажировку – всего доступно до 3 тысяч вакансий, сообщает Администрация правительства.
По словам главы Администрации правительства Грузии Левана Жоржолиани, власти призвали муниципалитеты увеличить первоначальные квоты для желающих пройти стажировку, чтобы молодежь могла получить оплачиваемый опыт работы в государственных структурах непосредственно в своих районах и регионах.
"Важно, чтобы на государственную службу приходила "новая кровь", новое поколение", – отметил Жоржолиани.
Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 10 сентября включительно через сайт vacancy.hr.gov.ge.
Конкурс пройдет в два этапа – отбор заявок и собеседование. Кандидатов будет оценивать комиссия соответствующего государственного учреждения. При равных результатах предпочтение на собеседовании будет отдаваться кандидатам с более высокой академической успеваемостью.
Участвовать в программе могут студенты первой ступени высшего образования, обучающиеся на выпускном курсе, а также студенты второй ступени. Кроме того, подать заявку могут выпускники первой и второй ступеней, завершившие обучение в весеннем семестре 2025-2026 учебного года.
Отобранные кандидаты пройдут оплачиваемую стажировку с 1 октября по 31 декабря включительно.
Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Программа действует с 2024 года.