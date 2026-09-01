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Шумные автомобили под контролем: в Грузии с 1 сентября усилили проверки

Шумные автомобили под контролем: в Грузии с 1 сентября усилили проверки

Sputnik Грузия

Соответствующий приказ издал министр внутренних дел Грузии 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T14:26+0400

2026-09-01T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Полиция Грузии с 1 сентября начнет проверять уровень шума, производимого транспортными средствами, с помощью специальных портативных приборов, сообщает МВД страны. Соответствующий приказ издал министр внутренних дел Грузии. Уполномоченные подразделения ведомства будут использовать приборы для измерения уровня шума, соответствующие международному стандарту. Согласно законодательству Грузии, в населенных пунктах в ночное время – с 23:00 до 08:00 – уровень шума, создаваемого транспортным средством, не должен превышать 80 децибел.За управление автомобилем, уровень шума которого превышает установленную норму, предусмотрен штраф в размере 100 лари и снятие 10 баллов с водительского удостоверения. При повторном нарушении штраф составляет 200 лари, а с водительского удостоверения снимается 20 баллов. За третье и каждое последующее нарушение предусмотрен штраф в размере 300 лари и снятие 30 баллов. В МВД заявили, что сотрудники ведомства продолжат в активном режиме контролировать дорожное движение и реагировать на нарушения в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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водительские права, водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество