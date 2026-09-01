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Страны ШОС должны исключить любое провоцирование конфликтов в мире — Путин

Страны ШОС должны исключить любое провоцирование конфликтов в мире — Путин

Sputnik Грузия

Россия, отметил Путин, поддерживает усилия по повышению эффективности работы ШОС 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества обязаны сделать все возможное для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС в Бишкеке.Российский лидер напомнил, что сегодня – годовщина начала Второй мировой войны."Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов", – сказал Путин.Сегодняшний саммит в том числе посвящен 25-летию ШОС, и российский лидер отметил, что Организация, учрежденная в 2001 году по инициативе России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за эти годы прошла по-настоящему большой путь."Она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира", – подчеркнул президент РФ.Россия, добавил Путин, поддерживает усилия по повышению эффективности работы ШОС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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