https://sputnik-georgia.ru/20260901/strany-shos-dolzhny-isklyuchit-lyuboe-provotsirovanie-konfliktov-v-mire--putin-300383537.html
Страны ШОС должны исключить любое провоцирование конфликтов в мире — Путин
Страны ШОС должны исключить любое провоцирование конфликтов в мире — Путин
Sputnik Грузия
Россия, отметил Путин, поддерживает усилия по повышению эффективности работы ШОС 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T12:14+0400
2026-09-01T12:14+0400
2026-09-01T12:14+0400
россия
в мире
новости
бишкек
китай
казахстан
владимир путин
шос
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/17/299292118_0:151:3086:1887_1920x0_80_0_0_f18065aa13f58aca577b616e2d3c554b.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества обязаны сделать все возможное для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС в Бишкеке.Российский лидер напомнил, что сегодня – годовщина начала Второй мировой войны."Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов", – сказал Путин.Сегодняшний саммит в том числе посвящен 25-летию ШОС, и российский лидер отметил, что Организация, учрежденная в 2001 году по инициативе России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за эти годы прошла по-настоящему большой путь."Она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира", – подчеркнул президент РФ.Россия, добавил Путин, поддерживает усилия по повышению эффективности работы ШОС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
бишкек
китай
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/17/299292118_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_bee9a6606844654b0f81932ab59640d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, новости, бишкек, китай, казахстан, владимир путин, шос
россия, в мире, новости, бишкек, китай, казахстан, владимир путин, шос
Страны ШОС должны исключить любое провоцирование конфликтов в мире — Путин
Россия, отметил Путин, поддерживает усилия по повышению эффективности работы ШОС
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества обязаны сделать все возможное для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС в Бишкеке.
Российский лидер напомнил, что сегодня – годовщина начала Второй мировой войны.
"Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов", – сказал Путин.
Сегодняшний саммит в том числе посвящен 25-летию ШОС, и российский лидер отметил, что Организация, учрежденная в 2001 году по инициативе России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за эти годы прошла по-настоящему большой путь.
"Она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира", – подчеркнул президент РФ.
Россия, добавил Путин, поддерживает усилия по повышению эффективности работы ШОС.