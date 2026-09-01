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Трамп: на войну с Ираном ушло мало денег, а на Украину – более $300 млрд

Трамп: на войну с Ираном ушло мало денег, а на Украину – более $300 млрд

Sputnik Грузия

Американский президент сравнил расходы на вооруженное противостояние с Тегераном с объемами военной помощи Киеву 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T20:14+0400

2026-09-01T20:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Джо Байден безвозмездно предоставил Украине военную помощь на сумму более 300 млрд долларов, заявил журналистам президент США Дональд Трамп."Теперь я тоже помогаю Украине, но они должны платить за это. И Европа платит за это", – сказал американский президент.Он заверил прессу, что события вокруг Ирана – это "относительно небольшая война". По его словам, серьезные расходы пришлись именно на Украину.Говоря об Иране, он исключил возможность ядерного удара по этой стране и назвал вопрос об этом "глупым".В июне американский портал Iran War Cost Tracker сообщал, что на кампанию против Ирана ушло 113,3 млрд долларов. На данный момент портал показывает, что общая сумма уже превысила 225 млрд (если считать все действия США против Ирана с апреля 2024 года). На одного американского налогоплательщика из нее пришлось 1,5 тыс. долларов.Как поясняют авторы портала, все данные они берут из открытых источников. Примечание на сайте гласит, что точные суммы правительство США не разглашает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

в мире, политика, иран, украина, сша, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины