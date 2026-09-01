https://sputnik-georgia.ru/20260901/tramp-na-voynu-s-iranom-ushlo-malo-deneg-a-na-ukrainu--bolee-300-mlrd-300399010.html
Трамп: на войну с Ираном ушло мало денег, а на Украину – более $300 млрд
Трамп: на войну с Ираном ушло мало денег, а на Украину – более $300 млрд
Sputnik Грузия
Американский президент сравнил расходы на вооруженное противостояние с Тегераном с объемами военной помощи Киеву 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T20:14+0400
2026-09-01T20:14+0400
2026-09-01T20:49+0400
в мире
политика
иран
украина
сша
дональд трамп
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/11/294577137_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_03aaa7abc5bb137b92c6b6248296ab0f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Джо Байден безвозмездно предоставил Украине военную помощь на сумму более 300 млрд долларов, заявил журналистам президент США Дональд Трамп."Теперь я тоже помогаю Украине, но они должны платить за это. И Европа платит за это", – сказал американский президент.Он заверил прессу, что события вокруг Ирана – это "относительно небольшая война". По его словам, серьезные расходы пришлись именно на Украину.Говоря об Иране, он исключил возможность ядерного удара по этой стране и назвал вопрос об этом "глупым".В июне американский портал Iran War Cost Tracker сообщал, что на кампанию против Ирана ушло 113,3 млрд долларов. На данный момент портал показывает, что общая сумма уже превысила 225 млрд (если считать все действия США против Ирана с апреля 2024 года). На одного американского налогоплательщика из нее пришлось 1,5 тыс. долларов.Как поясняют авторы портала, все данные они берут из открытых источников. Примечание на сайте гласит, что точные суммы правительство США не разглашает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
иран
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/11/294577137_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e260ba37d759417b3de0fb508a50dbe3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, иран, украина, сша, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, иран, украина, сша, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
Трамп: на войну с Ираном ушло мало денег, а на Украину – более $300 млрд
20:14 01.09.2026 (обновлено: 20:49 01.09.2026)
Американский президент сравнил расходы на вооруженное противостояние с Тегераном с объемами военной помощи Киеву
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Джо Байден безвозмездно предоставил Украине военную помощь на сумму более 300 млрд долларов, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Теперь я тоже помогаю Украине, но они должны платить за это. И Европа платит за это", – сказал американский президент.
Он заверил прессу, что события вокруг Ирана – это "относительно небольшая война". По его словам, серьезные расходы пришлись именно на Украину.
"На самом деле эти деньги были потрачены на закупку боеприпасов, если говорить о дефиците. У нас есть огромное количество, неограниченное количество боеприпасов среднего и старшего "поколения". Они тоже очень мощные", – отметил Трамп.
Говоря об Иране, он исключил возможность ядерного удара по этой стране и назвал вопрос об этом "глупым".
В июне американский портал Iran War Cost Tracker сообщал, что на кампанию против Ирана ушло 113,3 млрд долларов. На данный момент портал показывает, что общая сумма уже превысила 225 млрд (если считать все действия США против Ирана с апреля 2024 года). На одного американского налогоплательщика из нее пришлось 1,5 тыс. долларов.
Как поясняют авторы портала, все данные они берут из открытых источников. Примечание на сайте гласит, что точные суммы правительство США не разглашает.