https://sputnik-georgia.ru/20260901/v-gruzii-zaschityat-bankovskie-karty-pensionerov-ot-moshennikov-300398532.html
В Грузии защитят банковские карты пенсионеров от мошенников
В Грузии защитят банковские карты пенсионеров от мошенников
Sputnik Грузия
В целях защиты от мошенничества провайдеры платежных услуг обязаны внедрить специальные дополнительные меры защиты для потребителей старше 60 лет 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T23:31+0400
2026-09-01T23:31+0400
2026-09-01T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии вводит жесткие ограничения для защиты граждан старше 60 лет от финансовых мошенников, говорится в сообщении регулятора. Нацбанк вносит поправки в правила сильной аутентификации клиентов и защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями, что будет способствовать более эффективной защите уязвимого сегмента – потребителей старше 60 лет – от мошеннических схем. Новые правила основаны на лучшей международной практике и включают такие дополнительные требования, согласно которым провайдер платежных услуг обязан осуществлять управление рисками по определенным транзакциям, выполняемым со счетов потребителей старше 60 лет, по более высокому стандарту. В целях защиты от мошенничества провайдеры платежных услуг обязаны внедрить специальные дополнительные меры защиты для потребителей старше 60 лет при проведении электронных платежей. В частности, провайдер платежных услуг должен временно приостановить или, где это невозможно, отказать в выполнении рискованной электронной платежной операции, инициированной пользователем. Рискованной операцией будут считаться: При обнаружении подозрительного перевода банк обязан связаться с клиентом старше 60 лет и объяснить ситуацию. Это поможет человеку вовремя разобраться в происходящем и не перевести деньги под давлением мошенников. Если клиент старше 60 лет начнет подозрительный перевод, у него будет 48 часов, чтобы обдумать решение и подтвердить операцию банку. Это правило вступит в силу с сентября и сначала будет касаться только операций по картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, пенсионер, национальный банк грузии
грузия, новости, общество, пенсионер, национальный банк грузии
В Грузии защитят банковские карты пенсионеров от мошенников
В целях защиты от мошенничества провайдеры платежных услуг обязаны внедрить специальные дополнительные меры защиты для потребителей старше 60 лет
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии вводит жесткие ограничения для защиты граждан старше 60 лет от финансовых мошенников, говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк вносит поправки в правила сильной аутентификации клиентов и защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями, что будет способствовать более эффективной защите уязвимого сегмента – потребителей старше 60 лет – от мошеннических схем.
"В целях защиты прав потребителей и предотвращения возможного финансового мошенничества Национальный банк Грузии ужесточает существующие требования к платежным услугам", – говорится в сообщении.
Новые правила основаны на лучшей международной практике и включают такие дополнительные требования, согласно которым провайдер платежных услуг обязан осуществлять управление рисками по определенным транзакциям, выполняемым со счетов потребителей старше 60 лет, по более высокому стандарту.
В целях защиты от мошенничества провайдеры платежных услуг обязаны внедрить специальные дополнительные меры защиты для потребителей старше 60 лет при проведении электронных платежей.
В частности, провайдер платежных услуг должен временно приостановить или, где это невозможно, отказать в выполнении рискованной электронной платежной операции, инициированной пользователем.
Рискованной операцией будут считаться:
платежная операция, сумма которой превышает 500 лари и суть которой связана с деятельностью с высоким профилем риска мошенничества, включая деятельность, связанную с онлайн-торговлей (так называемый "форекс"), инвестиционной деятельностью, игорным бизнесом или виртуальными активами;
либо операция, при которой выявлены необычные для пользователя особенности расходов и поведения.
При обнаружении подозрительного перевода банк обязан связаться с клиентом старше 60 лет и объяснить ситуацию. Это поможет человеку вовремя разобраться в происходящем и не перевести деньги под давлением мошенников.
Если клиент старше 60 лет начнет подозрительный перевод, у него будет 48 часов, чтобы обдумать решение и подтвердить операцию банку. Это правило вступит в силу с сентября и сначала будет касаться только операций по картам.