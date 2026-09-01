https://sputnik-georgia.ru/20260901/v-gruzii-zaschityat-bankovskie-karty-pensionerov-ot-moshennikov-300398532.html

В Грузии защитят банковские карты пенсионеров от мошенников

В Грузии защитят банковские карты пенсионеров от мошенников

Sputnik Грузия

В целях защиты от мошенничества провайдеры платежных услуг обязаны внедрить специальные дополнительные меры защиты для потребителей старше 60 лет 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T23:31+0400

2026-09-01T23:31+0400

2026-09-01T23:31+0400

грузия

новости

общество

пенсионер

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7d34b189822fdcac6a51f53c6129fb82.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии вводит жесткие ограничения для защиты граждан старше 60 лет от финансовых мошенников, говорится в сообщении регулятора. Нацбанк вносит поправки в правила сильной аутентификации клиентов и защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями, что будет способствовать более эффективной защите уязвимого сегмента – потребителей старше 60 лет – от мошеннических схем. Новые правила основаны на лучшей международной практике и включают такие дополнительные требования, согласно которым провайдер платежных услуг обязан осуществлять управление рисками по определенным транзакциям, выполняемым со счетов потребителей старше 60 лет, по более высокому стандарту. В целях защиты от мошенничества провайдеры платежных услуг обязаны внедрить специальные дополнительные меры защиты для потребителей старше 60 лет при проведении электронных платежей. В частности, провайдер платежных услуг должен временно приостановить или, где это невозможно, отказать в выполнении рискованной электронной платежной операции, инициированной пользователем. Рискованной операцией будут считаться: При обнаружении подозрительного перевода банк обязан связаться с клиентом старше 60 лет и объяснить ситуацию. Это поможет человеку вовремя разобраться в происходящем и не перевести деньги под давлением мошенников. Если клиент старше 60 лет начнет подозрительный перевод, у него будет 48 часов, чтобы обдумать решение и подтвердить операцию банку. Это правило вступит в силу с сентября и сначала будет касаться только операций по картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, пенсионер, национальный банк грузии