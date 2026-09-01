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Владимир Путин и лидеры других стран проводят двусторонние встречи после саммита ШОС
Владимир Путин и лидеры других стран проводят двусторонние встречи после саммита ШОС
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры проводят двусторонние встречи после... 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T16:00+0400
2026-09-01T16:00+0400
2026-09-02T07:48+0400
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мультимедиа, россия, в мире, индия, китай, владимир путин, нарендра моди, си цзиньпин, шос
мультимедиа, россия, в мире, индия, китай, владимир путин, нарендра моди, си цзиньпин, шос
Владимир Путин и лидеры других стран проводят двусторонние встречи после саммита ШОС
16:00 01.09.2026 (обновлено: 07:48 02.09.2026)
Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры проводят двусторонние встречи после саммита ШОС