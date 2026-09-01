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Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств ШОС в Бишкеке
Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств ШОС в Бишкеке
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании глав ШОС в Бишкеке вместе с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Нарендрой Моди и другими... 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T09:59+0400
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мультимедиа, видео, россия, в мире, бишкек, китай, владимир путин, шос
мультимедиа, видео, россия, в мире, бишкек, китай, владимир путин, шос
Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств ШОС в Бишкеке
09:59 01.09.2026 (обновлено: 10:44 01.09.2026)
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании глав ШОС в Бишкеке вместе с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Нарендрой Моди и другими лидерами