https://sputnik-georgia.ru/20260901/wanderlust-vklyuchil-gruziyu-v-top-20-luchshikh-napravleniy-dlya-puteshestviy-v-sentyabre-300394645.html

Wanderlust включил Грузию в топ-20 лучших направлений для путешествий в сентябре

Wanderlust включил Грузию в топ-20 лучших направлений для путешествий в сентябре

Sputnik Грузия

Автор советует посетить как Тбилиси, так и такие города, как Мцхета, Батуми и Кутаиси 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T18:30+0400

2026-09-01T18:30+0400

2026-09-01T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Престижное британское международное туристическое издание Wanderlust Magazine назвало топ-20 направлений для путешествий в сентябре – Грузия расположилась на шестой строчке. Так, Грузия вошла в топ-20 сентябрьских направлений вместе с такими популярными туристическими странами, как Япония, Канада, Аргентина, Португалия, Китай и Германия. В публикации автор рекомендует пользователям отправиться в путешествие в Грузию и указывает официальный сайт Национальной администрации туризма Грузии – georgia.travel, где можно найти подробную информацию о туристических возможностях страны. Автор советует посетить как Тбилиси, так и такие города, как Мцхета, Батуми и Кутаиси. "Отправляйтесь в Западную Грузию, чтобы познакомиться с Кутаиси или исследовать пещеру Прометея. Ощутите местный колорит в горном регионе Сванети среди Кавказских гор, а завершите путешествие знакомством с грузинской кухней и напитками и несколькими расслабленными днями на берегу Черного моря", – говорится в статье. По оценке издания, сентябрь – идеальное время для тех, кто ищет новые впечатления и разнообразные приключения. Wanderlust Magazine – британский независимый туристический журнал, основанный в 1993 году. Издание специализируется на путешествиях, природе, культуре, истории, приключениях и менее очевидных туристических направлениях. Журнал и его сайт доступны более чем в 70 странах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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туризм, грузия, новости, мцхета, тбилиси, кутаиси