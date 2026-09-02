https://sputnik-georgia.ru/20260902/azerbaydzhan-uvelichivaet-import-ovets-i-koz-iz-gruzii-300400435.html

Азербайджан увеличивает импорт овец и коз из Грузии

Азербайджан увеличивает импорт овец и коз из Грузии

Sputnik Грузия

За семь месяцев из Грузии в зарубежные страны было экспортировано 4 157 тонн живых овец и коз на сумму $16,484 млн 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T14:54+0400

2026-09-02T14:54+0400

2026-09-02T14:54+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

саудовская аравия

ирак

сельское хозяйство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23664/39/236643906_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_df11d63b588a944da653c8746b471d12.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. За январь–июль 2026 года из Грузии в Азербайджан было поставлено 1 236,8 тонны живых овец и коз на $3,44 млн, что на 24% больше в стоимостном выражении и на 49,4% – в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии.Всего за отчетный период из Грузии в зарубежные страны было экспортировано 4 157 тонн живых овец и коз на сумму $16,484 млн. Объем общего экспорта вырос более чем в 2,6 раза по сравнению с семью месяцами прошлого года.Крупнейшим рынком сбыта грузинской продукции стала Саудовская Аравия – туда отправили 1 120 тонн на $5,64 млн. При этом Азербайджан занял второе место по стоимости поставок и стал главным направлением по физическому объему экспорта.Третье место по стоимости занял Ирак с $3,28 млн, четвертое – Катар с $1,92 млн, пятое – Кувейт с $1,05 млн. Кроме того, живые овцы и козы из Грузии поставлялись также в Ливию и Узбекистан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

саудовская аравия

ирак

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, саудовская аравия, ирак, сельское хозяйство грузии