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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В июле 2026 года по сравнению с июнем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,7% 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T09:01+0400
2026-09-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июле 2026 года вырос на 5,1% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Основной вклад в рост индекса внесла перерабатывающая промышленность, где цены увеличились на 5,2%. При этом цены на производство продуктов питания выросли на 6,6%, а в горнодобывающей промышленности – на 14,4%.В июле 2026 года по сравнению с июнем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,7%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июле на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 3,3%, а в перерабатывающей – на 5,3%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июле увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 14,5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 4,9%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 2,3%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности увеличились на 2%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июле 2026 года составил 5,5% при целевом показателе 3%. В июле 2026 года по сравнению с июнем того же года уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В июле 2026 года по сравнению с июнем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,7%
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июле 2026 года вырос на 5,1% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Основной вклад в рост индекса внесла перерабатывающая промышленность, где цены увеличились на 5,2%. При этом цены на производство продуктов питания выросли на 6,6%, а в горнодобывающей промышленности – на 14,4%.
В июле 2026 года по сравнению с июнем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,7%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июле на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 3,3%, а в перерабатывающей – на 5,3%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июле увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 14,5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 4,9%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 2,3%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности увеличились на 2%.
Уровень годовой инфляции в Грузии в июле 2026 года составил 5,5% при целевом показателе 3%. В июле 2026 года по сравнению с июнем того же года уровень инфляции составил 0,4%.