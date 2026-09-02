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Как вы отреагировали на уход из политики Мамуки Мдинарадзе?
Как вы отреагировали на уход из политики Мамуки Мдинарадзе?
Sputnik Грузия
02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T12:31+0400
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новости, грузия, мамука мдинарадзе, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
новости, грузия, мамука мдинарадзе, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Как вы отреагировали на уход из политики Мамуки Мдинарадзе?

12:31 02.09.2026
© photo: Sputnik / StringerМамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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