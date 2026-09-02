https://sputnik-georgia.ru/20260902/kak-vy-otreagirovali-na-ukhod-iz-politiki-mamuki-mdinaradze-300383031.html
Как вы отреагировали на уход из политики Мамуки Мдинарадзе?
Как вы отреагировали на уход из политики Мамуки Мдинарадзе?
Sputnik Грузия
02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T12:31+0400
2026-09-02T12:31+0400
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Sputnik Грузия
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новости, грузия, мамука мдинарадзе, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Как вы отреагировали на уход из политики Мамуки Мдинарадзе?
© photo: Sputnik / StringerМамука Мдинарадзе
© photo: Sputnik / Stringer
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