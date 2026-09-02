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Какие новшества вводятся в школах Грузии с началом нового учебного года? – видео
Какие новшества вводятся в школах Грузии с началом нового учебного года? – видео
Sputnik Грузия
С началом 2026–2027 учебного года в школах Грузии запускается масштабная реформа. 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T10:42+0400
2026-09-02T10:42+0400
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Среди главных изменений – сокращение срока обучения. Школьная программа переходит на 11-летний формат вместо 12-летнего. Для учеников с 1-го по 6-й класс вводится обязательная единая форма.Изучение английского языка начнётся не с первого, а со второго класса. В первом классе упор будет сделан на грузинский язык, математику и логику. Второй иностранный язык будет добавлен в программу с 5-го класса.Химия выделяется из общего курса естествознания и будет преподаваться отдельно с 7-го класса. В первый класс будут принимать детей, которым к 15 сентября исполнилось 6 лет. В виде исключения в этом году разрешено зачисление детей, которым 6 лет исполнится до 31 декабря.
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видео, мультимедиа, видеоклуб , видео-новости из грузии, школа, образование в грузии, грузия, видео
видео, мультимедиа, видеоклуб , видео-новости из грузии, школа, образование в грузии, грузия, видео
Какие новшества вводятся в школах Грузии с началом нового учебного года? – видео
10:42 02.09.2026 (обновлено: 10:52 02.09.2026)
С началом 2026–2027 учебного года в школах Грузии запускается масштабная реформа.
Среди главных изменений – сокращение срока обучения. Школьная программа переходит на 11-летний формат вместо 12-летнего. Для учеников с 1-го по 6-й класс вводится обязательная единая форма.
Изучение английского языка начнётся не с первого, а со второго класса. В первом классе упор будет сделан на грузинский язык, математику и логику. Второй иностранный язык будет добавлен в программу с 5-го класса.
Химия выделяется из общего курса естествознания и будет преподаваться отдельно с 7-го класса. В первый класс будут принимать детей, которым к 15 сентября исполнилось 6 лет. В виде исключения в этом году разрешено зачисление детей, которым 6 лет исполнится до 31 декабря.