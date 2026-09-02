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Какие новшества вводятся в школах Грузии с началом нового учебного года? – видео

Какие новшества вводятся в школах Грузии с началом нового учебного года? – видео

Sputnik Грузия

С началом 2026–2027 учебного года в школах Грузии запускается масштабная реформа. 02.09.2026, Sputnik Грузия

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Среди главных изменений – сокращение срока обучения. Школьная программа переходит на 11-летний формат вместо 12-летнего. Для учеников с 1-го по 6-й класс вводится обязательная единая форма.Изучение английского языка начнётся не с первого, а со второго класса. В первом классе упор будет сделан на грузинский язык, математику и логику. Второй иностранный язык будет добавлен в программу с 5-го класса.Химия выделяется из общего курса естествознания и будет преподаваться отдельно с 7-го класса. В первый класс будут принимать детей, которым к 15 сентября исполнилось 6 лет. В виде исключения в этом году разрешено зачисление детей, которым 6 лет исполнится до 31 декабря.

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