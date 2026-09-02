https://sputnik-georgia.ru/20260902/kurs-lari-dollar-300401289.html

Курс лари на среду – 2,625 GEL/$

Курс лари на среду – 2,625 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0094 лари по отношению к доллару 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T09:48+0400

2026-09-02T09:48+0400

2026-09-02T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 сентября в размере 2,625 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0094 лари по отношению к доллару.

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