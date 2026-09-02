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Мария Захарова выступает на сессии, посвященной цифровому суверенитету
Мария Захарова выступает на сессии, посвященной цифровому суверенитету
Sputnik Грузия
Мария Захарова выступает на сессии "Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства" на ВЭФ-2026 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T09:15+0400
2026-09-02T09:15+0400
2026-09-02T10:59+0400
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мультимедиа, видео, в мире, россия, мария захарова
мультимедиа, видео, в мире, россия, мария захарова
Мария Захарова выступает на сессии, посвященной цифровому суверенитету
09:15 02.09.2026 (обновлено: 10:59 02.09.2026)
Мария Захарова выступает на сессии "Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства" на ВЭФ-2026