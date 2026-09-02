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Почему животноводство стало непопулярным в Грузии? – видео
Почему животноводство стало непопулярным в Грузии? – видео
Sputnik Грузия
В Грузии продолжается сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T09:29+0400
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По данным Национальной службы статистики “Сакстат”, во втором квартале 2026 года поголовье крупного рогатого скота в Грузии составило около 821 тысячи голов – на 5,4% меньше, чем в 2025 году, поголовье свиней снизилось на 5,5%, до 171,9 тыс. голов, овец и коз – на 6,2%, до 380,4 тыс. голов, птицы стало меньше на 4,8% – до 10,6 млн голов. Параллельно сократилось производство молока (на 8,9%), мяса (на 12,1%) и яиц (на 1,8%).Это вызвано несколькими причинами – как ростом экспорта молодняка в другие страны, так и падением популярности животноводства как направления сельского хозяйства в самой Грузии. Местным производителям становится сложнее сбывать продукцию по ценам, которые позволяли бы покрыть их высокие расходы. Сталкиваясь с тяжелым трудом и низкими доходами, сельские жители отказываются от разведения скота.
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Почему животноводство стало непопулярным в Грузии? – видео
09:29 02.09.2026 (обновлено: 10:57 02.09.2026)
В Грузии продолжается сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
По данным Национальной службы статистики “Сакстат”, во втором квартале 2026 года поголовье крупного рогатого скота в Грузии составило около 821 тысячи голов – на 5,4% меньше, чем в 2025 году, поголовье свиней снизилось на 5,5%, до 171,9 тыс. голов, овец и коз – на 6,2%, до 380,4 тыс. голов, птицы стало меньше на 4,8% – до 10,6 млн голов. Параллельно сократилось производство молока (на 8,9%), мяса (на 12,1%) и яиц (на 1,8%).
Это вызвано несколькими причинами – как ростом экспорта молодняка в другие страны, так и падением популярности животноводства как направления сельского хозяйства в самой Грузии. Местным производителям становится сложнее сбывать продукцию по ценам, которые позволяли бы покрыть их высокие расходы. Сталкиваясь с тяжелым трудом и низкими доходами, сельские жители отказываются от разведения скота.