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Страховой рынок Грузии, январь-июнь 2026 года
Страховой рынок Грузии, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Службы государственного надзора за страхованием Грузии, всего в стране действуют 19 страховых компаний. В ТОП-3 видов страхования входят медицинское... 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T14:31+0400
2026-09-02T14:31+0400
2026-09-02T14:31+0400
грузия
экономика
общество
страхование
инфографика
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По данным Службы государственного надзора за страхованием Грузии, всего в стране действуют 19 страховых компаний. В ТОП-3 видов страхования входят медицинское страхование – 176 млн долларов, страхование наземного транспорта – 66 млн долларов и страхование недвижимости – 37 млн долларов.По итогам своей деятельности страховые компании собрали премий на сумму 356 млн долларов, возместили убытки на 164 млн долларов, а их чистая прибыль составила 24,5 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, общество, страхование, инфографика, инфографика
грузия, экономика, общество, страхование, инфографика, инфографика
Страховой рынок Грузии, январь-июнь 2026 года
По данным Службы государственного надзора за страхованием Грузии, всего в стране действуют 19 страховых компаний. В ТОП-3 видов страхования входят медицинское страхование – 176 млн долларов, страхование наземного транспорта – 66 млн долларов и страхование недвижимости – 37 млн долларов.
По итогам своей деятельности страховые компании собрали премий на сумму 356 млн долларов, возместили убытки на 164 млн долларов, а их чистая прибыль составила 24,5 млн долларов.