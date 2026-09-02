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Страховой рынок Грузии, январь-июнь 2026 года

Страховой рынок Грузии, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Службы государственного надзора за страхованием Грузии, всего в стране действуют 19 страховых компаний. В ТОП-3 видов страхования входят медицинское... 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T14:31+0400

2026-09-02T14:31+0400

2026-09-02T14:31+0400

грузия

экономика

общество

страхование

инфографика

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По данным Службы государственного надзора за страхованием Грузии, всего в стране действуют 19 страховых компаний. В ТОП-3 видов страхования входят медицинское страхование – 176 млн долларов, страхование наземного транспорта – 66 млн долларов и страхование недвижимости – 37 млн долларов.По итогам своей деятельности страховые компании собрали премий на сумму 356 млн долларов, возместили убытки на 164 млн долларов, а их чистая прибыль составила 24,5 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, общество, страхование, инфографика, инфографика