https://sputnik-georgia.ru/20260902/vef-2026-zakharova-vystupaet-na-sessii-po-informatsionnym-vyzovam-v-atr-300448170.html
ВЭФ-2026: Захарова выступает на сессии по информационным вызовам в АТР
ВЭФ-2026: Захарова выступает на сессии по информационным вызовам в АТР
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова участвует в сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T13:00+0400
2026-09-02T13:00+0400
2026-09-04T21:53+0400
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Представитель МИД РФ принимает участие в сессии "Информационные вызовы в АТР: стратегии противодействия деструктивному внешнему влиянию в условиях роста конфликтного потенциала" во Владивостоке. Прямая трансляция.
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видео, мультимедиа, россия, мария захарова, видео
видео, мультимедиа, россия, мария захарова, видео
ВЭФ-2026: Захарова выступает на сессии по информационным вызовам в АТР
13:00 02.09.2026 (обновлено: 21:53 04.09.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова участвует в сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
Представитель МИД РФ принимает участие в сессии "Информационные вызовы в АТР: стратегии противодействия деструктивному внешнему влиянию в условиях роста конфликтного потенциала" во Владивостоке. Прямая трансляция.