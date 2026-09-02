https://sputnik-georgia.ru/20260902/vef-2026-zakharova-vystupaet-na-sessii-po-informatsionnym-vyzovam-v-atr-300448170.html

ВЭФ-2026: Захарова выступает на сессии по информационным вызовам в АТР

ВЭФ-2026: Захарова выступает на сессии по информационным вызовам в АТР

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова участвует в сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T13:00+0400

2026-09-02T13:00+0400

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мария захарова

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Представитель МИД РФ принимает участие в сессии "Информационные вызовы в АТР: стратегии противодействия деструктивному внешнему влиянию в условиях роста конфликтного потенциала" во Владивостоке. Прямая трансляция.

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видео, мультимедиа, россия, мария захарова, видео