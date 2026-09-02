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"Западники" стараются внедрить русофобию, но у них это не получится – телеведущая
"Западники" стараются внедрить русофобию, но у них это не получится – телеведущая
Sputnik Грузия
Ведущая программы "Реальные акценты" телеканала Georgian Times Ия Данелия в ходе пресс-конференции, посвященной V Международной медиапремии "Честный взгляд"... 02.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-02T17:40+0400
2026-09-02T17:40+0400
2026-09-02T18:29+0400
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"У нас одна вера. Как грузинское общество может ненавидеть Россию, несмотря на то что у нас уже нет дипломатических отношений? Мы надеемся, что между нашими странами все получится, потому что без России грузинские проблемы и территориальные не решатся, и вся страна это понимает", – сказала Данелия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
"Западники" стараются внедрить русофобию, но у них это не получится – телеведущая
17:40 02.09.2026 (обновлено: 18:29 02.09.2026)
Ведущая программы "Реальные акценты" телеканала Georgian Times Ия Данелия в ходе пресс-конференции, посвященной V Международной медиапремии "Честный взгляд" для зарубежных журналистов, авторов и блогеров, прокомментировала ситуацию с разжиганием русофобии
"У нас одна вера. Как грузинское общество может ненавидеть Россию, несмотря на то что у нас уже нет дипломатических отношений? Мы надеемся, что между нашими странами все получится, потому что без России грузинские проблемы и территориальные не решатся, и вся страна это понимает", – сказала Данелия.