https://sputnik-georgia.ru/20260902/zapadniki-starayutsya-vnedrit-rusofobiyu-no-u-nikh-eto-ne-poluchitsya---televeduschaya-300414900.html

"Западники" стараются внедрить русофобию, но у них это не получится – телеведущая

"Западники" стараются внедрить русофобию, но у них это не получится – телеведущая

Sputnik Грузия

Ведущая программы "Реальные акценты" телеканала Georgian Times Ия Данелия в ходе пресс-конференции, посвященной V Международной медиапремии "Честный взгляд"... 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T17:40+0400

2026-09-02T17:40+0400

2026-09-02T18:29+0400

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"У нас одна вера. Как грузинское общество может ненавидеть Россию, несмотря на то что у нас уже нет дипломатических отношений? Мы надеемся, что между нашими странами все получится, потому что без России грузинские проблемы и территориальные не решатся, и вся страна это понимает", – сказала Данелия.

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