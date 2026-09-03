https://sputnik-georgia.ru/20260903/300429281.html

Чушь собачья: Киев и Европа опровергли обвинения против России

Чушь собачья: Киев и Европа опровергли обвинения против России

Sputnik Грузия

Зеленский несколько раз на протяжении последних недель был вынужден признать публично, что в нарушение всех конвенций командование ВСУ размещало имеющуюся... 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T13:22+0400

2026-09-03T13:22+0400

2026-09-03T21:42+0400

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На днях европейской прессе пришлось открыться, что обстрелы российских военных "всего мирного" и "антивоенного" оказались прицельными попаданиями наших БПЛА по складам вэсэушников, где хранились боезаряды и прочая арта. Киевские вояки разместили поставленные натовцами милитаристские запасы посреди обычных мирных домов и построек, пишет колумнист РИА Новости.Зеленский несколько раз на протяжении последних недель был вынужден признать публично, что в нарушение всех конвенций (к которым формально Украина присоединилась 35 лет назад) командование ВСУ (то есть его, Зеленского, прямые подчиненные) размещало (и наверняка продолжает это делать) имеющуюся военку среди гражданских построек, в частности, в Киевской области. На прежде и когда-то гражданских складских площадях.Зеленский назвал это "халатностью", потребовав "наказания виновных и привлечения к ответственности причастных".Договорим за Зеленского.Он и его клика без малейшего намека на "халатность" (это миф для западной медийки) и абсолютно осознанно создали смертельную опасность для своих собственных граждан.А европейские натовцы и прочие западные военные советники, естественно, были в курсе местоположения армейских складов в жилой постройке и рядом с гражданскими объектами.Все крики, вопли, визги и истерики в духе "Вы только посмотрите, что делают эти варвары-москали!" обнулены. Украина наплевала сразу на несколько статей международных документов и, стало быть, оказалась нарушительницей международного права.Ситуация оказалась настолько вопиющей, что даже британская The Guardian опубликовала корреспонденцию из села Милая, в котором вэсэушники держали склады с летальным вооружением.Степень стерильности мозгов тех, кого эти самые вэсэушники фактически обрекли на гибель, производит впечатление. Жители села Милая говорят, что были тотально не в курсе, что власти, такие "эуропэйские" и такие "за свободную Украину", оказывается, их, своих когда-то избирателей, посадили на бочку с порохом. Не в фигуральном, а в самом прямом смысле.И лишь наиболее прозорливые чуть осмелились сказать что-то про "склад с гуманитарной помощью". "Гуманитарка" оказалась комплектующими для БПЛА.Эта коллизия, далеко не первая (в июле наших военных обвинили в обстрелах таких же "мирных" объектов в Вишневом под Киевом), с одной стороны, дает очень убедительную картину украинского тоталитаризма с уклоном в террор, а с другой — обрушивает вранье информационной войны, которая против нас ведется.Помните Бучу и коллективный "плач" по "погибшим" там? А помните, какая кампания лжи, клеветы, обвинений в "преступлениях против человечности", "пытках" и других адских деяниях лилась из любых евроутюгов еще какие-то пять лет назад? А из свежего, практически свежайшего — разгон темы про "грядущую мобилизацию"?Этот вброс прокомментировал президент Владимир Путин."Чушь собачья", — ответил он.Этим выражением можно определить все, что так или иначе ставится нам в вину или в ответственность.От "совершения военных преступлений" до, например, "нежелания искать дипломатическое решение" кризиса в Донбассе.Есть и второе обстоятельство, которое тут к месту упомянуть.Западная русофобия — и как коллективное творчество, и как такое же коллективное бессознательное — оперирует психологическими проекциями. То есть нам приписывают то, что на самом деле совершают сами западники и их украинские протеже.Это они старательно, исправно и с преступной настойчивостью обстреливают мирные объекты и гражданских лиц. Это в полетных заданиях их ракет, заложенных натовцами при помощи вэсэушников, внесены были крымские, курские или геленджикские пляжи. Это в навигационных координатах их БПЛА, шедших волнами на расположенный на Луганщине Старобельск, значилось общежитие педагогического колледжа. Тогда погибли свыше 20 молодых ребят, большинство — несовершеннолетние.Ни на пляжах, ни в общежитии не было и быть не могло ничего, что даже отдаленно напоминало бы о военных объектах или пресловутом двойном назначении.Кровь наших погибших, раненых и есть тот самый признак терроризма. Настоящего, а не придуманного политтехнологами-русофобами военного преступления.Во всех этих — и тоже по-настоящему, а не в фантазийном смысле — варварских деяниях рано или поздно те, кто их совершили, сознаются.После победы. В которой сегодня нет никаких сомнений. Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, политика, киев, украина, европа, владимир путин, the guardian, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины