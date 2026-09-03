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Гражданам Грузии будет сложнее попасть в Польшу с целью работы – видео

Гражданам Грузии будет сложнее попасть в Польшу с целью работы – видео

Sputnik Грузия

Для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы, приезжающих в Польшу с целью работы, ужесточены правила въезда 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T17:55+0400

2026-09-03T17:55+0400

2026-09-03T18:19+0400

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Распоряжение МИД Польши уже вступило в силу – оно касается только тех лиц, которые приезжают в страну с целью трудоустройства.В правительстве Польши заявили, что граждане этих трех стран систематически использовали безвизовый режим для трудоустройства без соответствия законным требованиям. Количество трудовых мигрантов из Грузии в Польше уже начало снижаться.По данным польских властей, в этой стране работали до 27 тысяч граждан Грузии в производстве, строительстве, логистике, сфере услуг и в качестве водителей такси.

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