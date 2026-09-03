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Гражданам Грузии будет сложнее попасть в Польшу с целью работы – видео
Гражданам Грузии будет сложнее попасть в Польшу с целью работы – видео
Sputnik Грузия
Для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы, приезжающих в Польшу с целью работы, ужесточены правила въезда 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T17:55+0400
2026-09-03T17:55+0400
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Распоряжение МИД Польши уже вступило в силу – оно касается только тех лиц, которые приезжают в страну с целью трудоустройства.В правительстве Польши заявили, что граждане этих трех стран систематически использовали безвизовый режим для трудоустройства без соответствия законным требованиям. Количество трудовых мигрантов из Грузии в Польше уже начало снижаться.По данным польских властей, в этой стране работали до 27 тысяч граждан Грузии в производстве, строительстве, логистике, сфере услуг и в качестве водителей такси.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, польша, грузия, видеоклуб , мигранты, трудовые мигранты, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, польша, грузия, видеоклуб , мигранты, трудовые мигранты, видео
Гражданам Грузии будет сложнее попасть в Польшу с целью работы – видео
17:55 03.09.2026 (обновлено: 18:19 03.09.2026)
Для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы, приезжающих в Польшу с целью работы, ужесточены правила въезда
Распоряжение МИД Польши уже вступило в силу – оно касается только тех лиц, которые приезжают в страну с целью трудоустройства.
В правительстве Польши заявили, что граждане этих трех стран систематически использовали безвизовый режим для трудоустройства без соответствия законным требованиям. Количество трудовых мигрантов из Грузии в Польше уже начало снижаться.
По данным польских властей, в этой стране работали до 27 тысяч граждан Грузии в производстве, строительстве, логистике, сфере услуг и в качестве водителей такси.