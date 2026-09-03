https://sputnik-georgia.ru/20260903/prozhivanie-v-avariynom-korpuse-ili-dome-300385420.html
Проживание в аварийном корпусе или доме
Проживание в аварийном корпусе или доме
Sputnik Грузия
Проблема аварийных жилых корпусов и домов стоит очень остро по всей территории Грузии. Правительство пытается мотивировать бизнес участвовать в замене особо... 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T17:31+0400
2026-09-03T17:31+0400
2026-09-03T17:31+0400
грузия
новости
общество
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/01/300385244_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_5e82abdaa0c59a89fc6a336e483ddc45.png
Проблема аварийных жилых корпусов и домов стоит очень остро по всей территории Грузии. Правительство пытается мотивировать бизнес участвовать в замене особо опасных зданий, однако процесс идет очень медленно.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, проживают ли они в одном из таких домов, подлежащих замене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/01/300385244_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d65a9d7d7f220f6b1c2d2393b3ba44b0.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, инфографика, инфографика
Проживание в аварийном корпусе или доме
Проблема аварийных жилых корпусов и домов стоит очень остро по всей территории Грузии. Правительство пытается мотивировать бизнес участвовать в замене особо опасных зданий, однако процесс идет очень медленно.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, проживают ли они в одном из таких домов, подлежащих замене.