https://sputnik-georgia.ru/20260903/prozhivanie-v-avariynom-korpuse-ili-dome-300385420.html

Проживание в аварийном корпусе или доме

Проживание в аварийном корпусе или доме

Sputnik Грузия

Проблема аварийных жилых корпусов и домов стоит очень остро по всей территории Грузии. Правительство пытается мотивировать бизнес участвовать в замене особо... 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T17:31+0400

2026-09-03T17:31+0400

2026-09-03T17:31+0400

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Проблема аварийных жилых корпусов и домов стоит очень остро по всей территории Грузии. Правительство пытается мотивировать бизнес участвовать в замене особо опасных зданий, однако процесс идет очень медленно.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, проживают ли они в одном из таких домов, подлежащих замене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, инфографика, инфографика