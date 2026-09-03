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Сихарулидзе: последствия отказа от российской нефти пока неопределены
Сихарулидзе: последствия отказа от российской нефти пока неопределены
Sputnik Грузия
Введение Грузией экономических или любых других ограничений против России приведет к радикальному снижению экономических показателей страны. 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T22:08+0400
2026-09-03T22:08+0400
2026-09-03T22:08+0400
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Об этом заявил грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в комментарии Sputnik Грузия, отвечая на вопрос о том, как санкции против НПЗ в Кулеви могут повлиять на страну.Сихарулидзе подчеркнул, что ЕС требует от Грузии введения собственных санкций против России, однако Тбилиси отказался это делать. Включение НПЗ в Кулеви в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС и последовавшее решение предприятия полностью отказаться от российской нефти могут оказаться болезненными для экономики, однако окончательные последствия этого шага пока неизвестны.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, кулеви, экономика, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, кулеви, экономика, грузия, видео
Сихарулидзе: последствия отказа от российской нефти пока неопределены
Введение Грузией экономических или любых других ограничений против России приведет к радикальному снижению экономических показателей страны.
Об этом заявил грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в комментарии Sputnik Грузия, отвечая на вопрос о том, как санкции против НПЗ в Кулеви могут повлиять на страну.
Сихарулидзе подчеркнул, что ЕС требует от Грузии введения собственных санкций против России, однако Тбилиси отказался это делать. Включение НПЗ в Кулеви в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС и последовавшее решение предприятия полностью отказаться от российской нефти могут оказаться болезненными для экономики, однако окончательные последствия этого шага пока неизвестны.