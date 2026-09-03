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Сихарулидзе: последствия отказа от российской нефти пока неопределены

Сихарулидзе: последствия отказа от российской нефти пока неопределены

Sputnik Грузия

Введение Грузией экономических или любых других ограничений против России приведет к радикальному снижению экономических показателей страны. 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T22:08+0400

2026-09-03T22:08+0400

2026-09-03T22:08+0400

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Об этом заявил грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в комментарии Sputnik Грузия, отвечая на вопрос о том, как санкции против НПЗ в Кулеви могут повлиять на страну.Сихарулидзе подчеркнул, что ЕС требует от Грузии введения собственных санкций против России, однако Тбилиси отказался это делать. Включение НПЗ в Кулеви в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС и последовавшее решение предприятия полностью отказаться от российской нефти могут оказаться болезненными для экономики, однако окончательные последствия этого шага пока неизвестны.

кулеви

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