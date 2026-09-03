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Снижение экспорта персиков из Грузии и рост импорта: в чем причины? – видео

Снижение экспорта персиков из Грузии и рост импорта: в чем причины? – видео

Sputnik Грузия

Аномальные погодные явления, заморозки, град все чаще становятся причиной проблем в сельском хозяйстве Грузии. Синоптики предупреждают – так на погоде... 03.09.2026, Sputnik Грузия

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Импорт персиков в Грузию вырос в три раза за первые шесть месяцев 2026 года, а экспорт в другие страны сократился в четыре раза за тот же период.Страна ввезла 783 тонны персиков и нектаринов, в основном из Турции – в 2025 году импорт составил всего 336 тонн. Падение экспорта персиков из Грузии в Россию и Армению на 75% в начале года в первую очередь было связано с неурожаем и снижением качества продукции из-за аномальных погодных явлений – затянувшихся холодов и града.Многие сады и частные хозяйства пострадали от непогоды, а на экспорт отправляется продукция только высшего сорта. Тем не менее к концу августа ситуация немного выровнялась, и Грузия смогла отправить на экспорт 20,5 тыс. тонн персиков и нектаринов на общую сумму $25,4 млн, сообщает Минсельхоз страны.

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