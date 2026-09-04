Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260904/gruzinskiy-sled-v-rossiyskoy-gosudarstvennosti-nasledie-kotoroe-nelzya-poteryat-300436664.html
Грузинский след в российской государственности: наследие, которое нельзя потерять
Грузинский след в российской государственности: наследие, которое нельзя потерять
Sputnik Грузия
Колумнист Sputnik Грузия, политолог, председатель Объединения правозащитников Грузии и гендиректор ИА Тао Ньюс Николоз Мжаванадзе анализирует историческую роль... 04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T13:13+0400
2026-09-04T13:14+0400
аналитика
грузия
тбилиси
россия
гори
берлин
евгений примаков
сергей лавров
николоз мжаванадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/04/300437053_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_c44d5516ce1bc6a5987e4c0d4fa60b26.jpg
Российско-грузинские отношения — это не только история конфликтов, разногласий и политических кризисов. Это также история людей, связывавших два государства, две политические культуры и два пространства, которые на протяжении веков оставались тесно переплетены. Грузины служили России, укрепляли ее армию, развивали промышленность, руководили государственными структурами и представляли страну на международной арене. В то же время многие российские политики и дипломаты родились или выросли в Грузии, говорили на грузинском языке, имели грузинские семьи и сохраняли личную связь с нашей страной.Важно рассматривать эту историю не как сухой перечень биографий, а как политический ресурс, которым Грузия до сих пор пользуется недостаточно. Мы привыкли вспоминать отдельных деятелей, но редко задаемся вопросом: почему грузинское происхождение и исторические связи не стали устойчивым инструментом дипломатии? Другие государства тратят значительные средства на создание лоббистских структур, продвижение своих интересов и работу с влиятельными кругами. У Грузии же существовала естественная сеть связей — грузины в России и россияне, связанные с Грузией.Одним из самых ярких грузинских деятелей, сыгравших заметную роль в истории России, был князь Петр Иванович Багратиони. Представитель древней грузинской династии, он стал выдающимся российским военачальником и героем Отечественной войны 1812 года. Его имя связано с крупнейшими военными кампаниями Российской империи и формированием русской военной традиции.Багратиони показывает, каким образом грузинская военная школа и традиция служения государству вошли в российскую историю. Он стал частью российской армии, но одновременно сохранил значение символа грузинского происхождения, чья личность была признана далеко за пределами Кавказа.К числу заметных военных и государственных деятелей грузинского происхождения относились Павел Цицианов, Алексей Панчулидзев, Владимир и Лев Яшвили, Иосиф Тархан-Моуравов, Иван Амилахвари и Иван Джамбакуриан-Орбелиани. Они служили в российской армии, участвовали в Кавказских, Крымской и русско-турецких войнах, занимали высокие должности. Их деятельность показывает: грузины не были внешними наблюдателями российской истории — они находились внутри ее важнейших военных и государственных процессов.Самой масштабной фигурой грузинского происхождения в истории России и Советского Союза, безусловно, был Иосиф Виссарионович Сталин. Родившийся в Гори, Иосиф Джугашвили стал руководителем государства, которое при нем превратилось в индустриальную и военную сверхдержаву.При Сталине была создана система, способная мобилизовать огромные ресурсы страны. Были построены промышленные предприятия, сформирована мощная оборонная промышленность и создана армия, выдержавшая тяжелейшую войну и дошедшая до Берлина. Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацистской Германии. Однако этот результат был достигнут ценой массовых репрессий, насилия и человеческих потерь. Поэтому сталинское наследие нельзя сводить ни к безусловному восхищению, ни к удобному забвению.Для России Сталин остается фигурой, связанной с превращением государства в мировую державу и победой над фашизмом. Для Грузии — самым известным в мире уроженцем страны. Это наследие противоречиво, но именно поэтому требует не мифологизации, а зрелого исторического анализа. Серго Орджоникидзе был одним из ближайших соратников большевистского руководства и организаторов советской власти на Кавказе. Позднее он возглавил советскую тяжелую промышленность и сыграл значительную роль в индустриализации СССР. Индустриализация превратила Советский Союз в государство, способное производить современное вооружение, строить крупные предприятия и противостоять внешним угрозам. Орджоникидзе был не только партийным руководителем, но и организатором масштабного промышленного строительства, от которого зависела будущая мощь страны. Особенно важно, что в создании индустриального потенциала Советского Союза участвовали люди, родившиеся в Грузии. Это показывает: грузинский вклад в российскую и советскую историю не ограничивался военными победами или партийными должностями. Он затрагивал фундаментальные основы государства — промышленность, оборону и экономику. Лаврентий Берия — еще одна фигура, без которой невозможно представить историю советской государственности. Уроженец Мерхеули, он занимал высшие должности в партийном и государственном аппарате, а после войны руководил важнейшими направлениями оборонной промышленности. Особое значение имела его роль в создании советского атомного проекта. Под руководством Берия была организована работа ученых, инженеров, предприятий и закрытых государственных учреждений. Благодаря этому Советский Союз в короткие сроки создал атомное оружие и добился военно-стратегического равновесия с США. Берия не был ученым, создавшим бомбу, однако обеспечил политическое и административное руководство проектом. Его пример показывает, что в истории крупных держав организатор способен влиять на результат не меньше, чем отдельный исследователь. Вместе с тем его роль нельзя отделять от репрессивной системы, частью которой он являлся. В советской политической и государственной системе работали Иван Орахелашвили, Виктор Нанейшвили, Самуил Буачидзе, Сергей Кавтарадзе и Николай Сванидзе. Они участвовали в революционном движении, формировании партийного аппарата и управлении государством. Военная история СССР связана с Константином Леселидзе, одним из командующих в период битвы за Кавказ, и Мелитоном Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Георгий Бериев стал крупным авиаконструктором и внес вклад в развитие советской морской авиации. Михаил Георгадзе почти четверть века занимал пост секретаря Президиума Верховного Совета СССР.Позднее в советской и российской армии служили Тимур Апакидзе и Владимир Таташвили, удостоенные высших государственных наград России. Их судьбы свидетельствуют, что грузинское происхождение не препятствовало продвижению к самым ответственным позициям в российской военной системе.Особое место занимают российские политики, чьи биографии непосредственно связаны с Грузией. Евгений Примаков родился в Киеве, но вырос в Тбилиси и Марнеули. Он знал грузинский язык, жил в многонациональной среде и был связан с Грузией не только детскими воспоминаниями, но и семейными связями: его первой супругой была грузинка Лаура Харадзе. Примаков возглавлял внешнюю разведку, занимал пост министра иностранных дел и был премьер-министром России. В 1996–1998 годах руководил российской дипломатией и стал одним из главных авторов концепции самостоятельной внешней политики России.Игорь Иванов, министр иностранных дел России в 1998–2004 годах, провел часть детства в Ахметском районе Кахети. Его мать была уроженкой Грузии. Иванов публично говорил о своей любви к Грузии и о грузинском происхождении. Для нас это не просто деталь биографии российского политика, а потенциальный дипломатический мост, который мог бы использоваться гораздо активнее.Сергей Лавров в раннем детстве жил в Тбилиси, в районе Авлабари, и неоднократно говорил о связи с городом, где прошли первые годы его жизни. С 2004 года он является министром иностранных дел России и одной из наиболее влиятельных фигур российской дипломатии.Иванов, Примаков и Лавров принадлежали к разным поколениям и действовали в разные исторические периоды. Однако их объединяло одно: понимание того, что отношения России и Грузии нельзя свести только к политическим конфликтам. За официальными формулировками стоят миллионы людей, семейные связи, общий культурный опыт, язык общения и память о времени, когда контакты между народами были естественной частью повседневной жизни.Сегодня, когда российско-грузинские отношения нуждаются в осторожном и ответственном восстановлении, особенно важен позитивный опыт прошлого. Он показывает, что взаимное уважение, личное знание культуры и готовность к диалогу способны смягчать даже самые трудные противоречия.Игорь Иванов напоминает о силе личной связи с Грузией. Евгений Примаков — о мудрости сдержанной дипломатии и необходимости сохранять мосты. Сергей Лавров — о значении профессионального диалога и постоянных контактов. Их наследие можно воспринимать как напоминание: отношения между странами меняются, но человеческая близость народов не исчезает.Будущее российско-грузинских отношений должно строиться не на взаимных обвинениях, а на уважении, терпении и постепенном восстановлении доверия. И в этом процессе опыт людей, знавших Грузию не только по дипломатическим сводкам, но и по личной памяти, может оказаться особенно ценным.Если рассматривать эти биографии вместе, возникает закономерный вопрос: почему Грузия не использует в полной мере собственный исторический ресурс? В России живут грузины, знающие язык, культуру и грузинскую специфику. Есть и российские политики, дипломаты, военные, ученые и общественные деятели, родившиеся в Грузии, выросшие здесь или сохранившие личную привязанность к стране.Другие государства годами формируют лоббистские структуры, поддерживают аналитические центры и вкладывают значительные средства в продвижение своих интересов. У Грузии есть то, что невозможно купить за деньги, — личные связи, общая память, семейные истории и культурная близость. Но мы не сумели превратить это преимущество в системную политику.Грузино-российский диалог мог бы работать не как инструмент давления, а как механизм коммуникации: объяснять грузинскую позицию российскому обществу, поддерживать деловые и гуманитарные контакты, снижать риск эскалации, развивать культуру, образование и торговлю. Для этого нужны не случайные заявления, а профессиональная сеть, объединяющая дипломатов, журналистов, предпринимателей, историков и представителей диаспоры.Историческое наследие само по себе не гарантирует политического влияния. Оно становится ресурсом только тогда, когда его осмысляют, институционализируют и используют ответственно. Если сегодня действительно появляются признаки возможного потепления отношений, Грузии стоит вернуться к собственным историческим возможностям — не для идеализации прошлого, а для создания более прагматичного и устойчивого будущего.Однако здесь важно понимать и другое: историческое влияние не передается по наследству автоматически. Если Грузия не будет заботиться о присутствии грузин в российской общественной, академической и политической жизни, все эти связи постепенно останутся лишь страницами прошлого. Речь не идет о вмешательстве во внутреннюю политику России или о создании инструмента давления. Речь идет о долгосрочном человеческом и интеллектуальном присутствии — о том, чтобы грузины учились в российских университетах, участвовали в научной и общественной жизни, работали в государственных и экспертных структурах и сохраняли возможность влиять на понимание грузино-российских отношений изнутри российского пространства.В этом смысле современная Грузия могла бы обратиться к опыту, который когда-то олицетворяли "Тергдалеулеби" — грузины, отправлявшиеся получать образование в России и возвращавшиеся на родину с новыми знаниями, политическими идеями и культурными связями. Сегодня этот процесс мог бы работать и в обратном направлении: грузины, обучающиеся и профессионально реализующиеся в России, способны стать своеобразными посредниками между двумя обществами. Их участие в российской политике, экспертной среде, образовании, медиа и общественных институциях создавало бы не формальное лобби, а устойчивое присутствие грузинского голоса.Поэтому вопрос заключается не только в сохранении исторической памяти. Речь идет о будущем политическом влиянии Грузии. Страна, которая не готовит новое поколение специалистов, способных работать в соседнем государстве и понимать его политическую систему, постепенно теряет возможность быть услышанной. Исторические связи могут стать основой новой политики — но только в том случае, если Грузия будет сознательно поддерживать их и создавать для них современные формы.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
тбилиси
гори
берлин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Николоз Мжаванадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/04/280924400_794:0:2842:2048_100x100_80_0_0_73a41d5dec18f23435940800da28b168.jpg
Николоз Мжаванадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/04/280924400_794:0:2842:2048_100x100_80_0_0_73a41d5dec18f23435940800da28b168.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/04/300437053_171:0:1123:714_1920x0_80_0_0_b0f324eca473efbcfabaf6581c4492df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аналитика, грузия, тбилиси, россия, гори, берлин, евгений примаков, сергей лавров, николоз мжаванадзе
аналитика, грузия, тбилиси, россия, гори, берлин, евгений примаков, сергей лавров, николоз мжаванадзе

Грузинский след в российской государственности: наследие, которое нельзя потерять

13:13 04.09.2026 (обновлено: 13:14 04.09.2026)
© courtesy by Nikoloz MjavanadzeГлава МИД России Сергей Лавров и экс-министры иностранных дел РФ Игорь Иванов и Евгений Примаков
Глава МИД России Сергей Лавров и экс-министры иностранных дел РФ Игорь Иванов и Евгений Примаков - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2026
© courtesy by Nikoloz Mjavanadze
Подписаться
Николоз Мжаванадзе - Sputnik Грузия
Николоз Мжаванадзе
Все материалы
Колумнист Sputnik Грузия, политолог, председатель Объединения правозащитников Грузии и гендиректор ИА Тао Ньюс Николоз Мжаванадзе анализирует историческую роль грузин и деятелей, связанных с Грузией, в укреплении российского государства и развитии двусторонних отношений
Российско-грузинские отношения — это не только история конфликтов, разногласий и политических кризисов. Это также история людей, связывавших два государства, две политические культуры и два пространства, которые на протяжении веков оставались тесно переплетены. Грузины служили России, укрепляли ее армию, развивали промышленность, руководили государственными структурами и представляли страну на международной арене. В то же время многие российские политики и дипломаты родились или выросли в Грузии, говорили на грузинском языке, имели грузинские семьи и сохраняли личную связь с нашей страной.
Важно рассматривать эту историю не как сухой перечень биографий, а как политический ресурс, которым Грузия до сих пор пользуется недостаточно. Мы привыкли вспоминать отдельных деятелей, но редко задаемся вопросом: почему грузинское происхождение и исторические связи не стали устойчивым инструментом дипломатии? Другие государства тратят значительные средства на создание лоббистских структур, продвижение своих интересов и работу с влиятельными кругами. У Грузии же существовала естественная сеть связей — грузины в России и россияне, связанные с Грузией.
Одним из самых ярких грузинских деятелей, сыгравших заметную роль в истории России, был князь Петр Иванович Багратиони. Представитель древней грузинской династии, он стал выдающимся российским военачальником и героем Отечественной войны 1812 года. Его имя связано с крупнейшими военными кампаниями Российской империи и формированием русской военной традиции.
Багратиони показывает, каким образом грузинская военная школа и традиция служения государству вошли в российскую историю. Он стал частью российской армии, но одновременно сохранил значение символа грузинского происхождения, чья личность была признана далеко за пределами Кавказа.
К числу заметных военных и государственных деятелей грузинского происхождения относились Павел Цицианов, Алексей Панчулидзев, Владимир и Лев Яшвили, Иосиф Тархан-Моуравов, Иван Амилахвари и Иван Джамбакуриан-Орбелиани. Они служили в российской армии, участвовали в Кавказских, Крымской и русско-турецких войнах, занимали высокие должности. Их деятельность показывает: грузины не были внешними наблюдателями российской истории — они находились внутри ее важнейших военных и государственных процессов.
© courtesy by Nikoloz MjavanadzeИосиф Сталин
Иосиф Сталин - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2026
Иосиф Сталин
© courtesy by Nikoloz Mjavanadze
Самой масштабной фигурой грузинского происхождения в истории России и Советского Союза, безусловно, был Иосиф Виссарионович Сталин. Родившийся в Гори, Иосиф Джугашвили стал руководителем государства, которое при нем превратилось в индустриальную и военную сверхдержаву.
При Сталине была создана система, способная мобилизовать огромные ресурсы страны. Были построены промышленные предприятия, сформирована мощная оборонная промышленность и создана армия, выдержавшая тяжелейшую войну и дошедшая до Берлина. Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацистской Германии. Однако этот результат был достигнут ценой массовых репрессий, насилия и человеческих потерь. Поэтому сталинское наследие нельзя сводить ни к безусловному восхищению, ни к удобному забвению.
Для России Сталин остается фигурой, связанной с превращением государства в мировую державу и победой над фашизмом. Для Грузии — самым известным в мире уроженцем страны. Это наследие противоречиво, но именно поэтому требует не мифологизации, а зрелого исторического анализа.
© courtesy by Nikoloz MjavanadzeПервый секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе и генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин на XII съезде РКП(б). 1923 год
Первый секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе и генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин на XII съезде РКП(б). 1923 год - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2026
Первый секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе и генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин на XII съезде РКП(б). 1923 год
© courtesy by Nikoloz Mjavanadze
Серго Орджоникидзе был одним из ближайших соратников большевистского руководства и организаторов советской власти на Кавказе. Позднее он возглавил советскую тяжелую промышленность и сыграл значительную роль в индустриализации СССР.
Индустриализация превратила Советский Союз в государство, способное производить современное вооружение, строить крупные предприятия и противостоять внешним угрозам. Орджоникидзе был не только партийным руководителем, но и организатором масштабного промышленного строительства, от которого зависела будущая мощь страны.
Особенно важно, что в создании индустриального потенциала Советского Союза участвовали люди, родившиеся в Грузии. Это показывает: грузинский вклад в российскую и советскую историю не ограничивался военными победами или партийными должностями. Он затрагивал фундаментальные основы государства — промышленность, оборону и экономику.
© courtesy by Nikoloz MjavanadzeЛаврентий Берия и Иосиф Сталин
Лаврентий Берия и Иосиф Сталин - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2026
Лаврентий Берия и Иосиф Сталин
© courtesy by Nikoloz Mjavanadze
Лаврентий Берия — еще одна фигура, без которой невозможно представить историю советской государственности. Уроженец Мерхеули, он занимал высшие должности в партийном и государственном аппарате, а после войны руководил важнейшими направлениями оборонной промышленности.
Особое значение имела его роль в создании советского атомного проекта. Под руководством Берия была организована работа ученых, инженеров, предприятий и закрытых государственных учреждений. Благодаря этому Советский Союз в короткие сроки создал атомное оружие и добился военно-стратегического равновесия с США.
Берия не был ученым, создавшим бомбу, однако обеспечил политическое и административное руководство проектом. Его пример показывает, что в истории крупных держав организатор способен влиять на результат не меньше, чем отдельный исследователь. Вместе с тем его роль нельзя отделять от репрессивной системы, частью которой он являлся.
В советской политической и государственной системе работали Иван Орахелашвили, Виктор Нанейшвили, Самуил Буачидзе, Сергей Кавтарадзе и Николай Сванидзе. Они участвовали в революционном движении, формировании партийного аппарата и управлении государством.
© courtesy by Nikoloz MjavanadzeК. Н. Леселидзе и его сын Отар. 18-я армия. Июль 1943 года
К. Н. Леселидзе и его сын Отар. 18-я армия. Июль 1943 года - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2026
К. Н. Леселидзе и его сын Отар. 18-я армия. Июль 1943 года
© courtesy by Nikoloz Mjavanadze
Военная история СССР связана с Константином Леселидзе, одним из командующих в период битвы за Кавказ, и Мелитоном Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.
Георгий Бериев стал крупным авиаконструктором и внес вклад в развитие советской морской авиации. Михаил Георгадзе почти четверть века занимал пост секретаря Президиума Верховного Совета СССР.
Позднее в советской и российской армии служили Тимур Апакидзе и Владимир Таташвили, удостоенные высших государственных наград России. Их судьбы свидетельствуют, что грузинское происхождение не препятствовало продвижению к самым ответственным позициям в российской военной системе.
Особое место занимают российские политики, чьи биографии непосредственно связаны с Грузией.
© courtesy by Nikoloz MjavanadzeИгорь Иванов, Евгений Примаков и Сергей Лавров
Игорь Иванов, Евгений Примаков и Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2026
Игорь Иванов, Евгений Примаков и Сергей Лавров
© courtesy by Nikoloz Mjavanadze
Евгений Примаков родился в Киеве, но вырос в Тбилиси и Марнеули. Он знал грузинский язык, жил в многонациональной среде и был связан с Грузией не только детскими воспоминаниями, но и семейными связями: его первой супругой была грузинка Лаура Харадзе. Примаков возглавлял внешнюю разведку, занимал пост министра иностранных дел и был премьер-министром России. В 1996–1998 годах руководил российской дипломатией и стал одним из главных авторов концепции самостоятельной внешней политики России.
Игорь Иванов, министр иностранных дел России в 1998–2004 годах, провел часть детства в Ахметском районе Кахети. Его мать была уроженкой Грузии. Иванов публично говорил о своей любви к Грузии и о грузинском происхождении. Для нас это не просто деталь биографии российского политика, а потенциальный дипломатический мост, который мог бы использоваться гораздо активнее.
Сергей Лавров в раннем детстве жил в Тбилиси, в районе Авлабари, и неоднократно говорил о связи с городом, где прошли первые годы его жизни. С 2004 года он является министром иностранных дел России и одной из наиболее влиятельных фигур российской дипломатии.
Иванов, Примаков и Лавров принадлежали к разным поколениям и действовали в разные исторические периоды. Однако их объединяло одно: понимание того, что отношения России и Грузии нельзя свести только к политическим конфликтам. За официальными формулировками стоят миллионы людей, семейные связи, общий культурный опыт, язык общения и память о времени, когда контакты между народами были естественной частью повседневной жизни.
Сегодня, когда российско-грузинские отношения нуждаются в осторожном и ответственном восстановлении, особенно важен позитивный опыт прошлого. Он показывает, что взаимное уважение, личное знание культуры и готовность к диалогу способны смягчать даже самые трудные противоречия.
Игорь Иванов напоминает о силе личной связи с Грузией. Евгений Примаков — о мудрости сдержанной дипломатии и необходимости сохранять мосты. Сергей Лавров — о значении профессионального диалога и постоянных контактов. Их наследие можно воспринимать как напоминание: отношения между странами меняются, но человеческая близость народов не исчезает.
Будущее российско-грузинских отношений должно строиться не на взаимных обвинениях, а на уважении, терпении и постепенном восстановлении доверия. И в этом процессе опыт людей, знавших Грузию не только по дипломатическим сводкам, но и по личной памяти, может оказаться особенно ценным.
Если рассматривать эти биографии вместе, возникает закономерный вопрос: почему Грузия не использует в полной мере собственный исторический ресурс? В России живут грузины, знающие язык, культуру и грузинскую специфику. Есть и российские политики, дипломаты, военные, ученые и общественные деятели, родившиеся в Грузии, выросшие здесь или сохранившие личную привязанность к стране.
Другие государства годами формируют лоббистские структуры, поддерживают аналитические центры и вкладывают значительные средства в продвижение своих интересов. У Грузии есть то, что невозможно купить за деньги, — личные связи, общая память, семейные истории и культурная близость. Но мы не сумели превратить это преимущество в системную политику.
Грузино-российский диалог мог бы работать не как инструмент давления, а как механизм коммуникации: объяснять грузинскую позицию российскому обществу, поддерживать деловые и гуманитарные контакты, снижать риск эскалации, развивать культуру, образование и торговлю. Для этого нужны не случайные заявления, а профессиональная сеть, объединяющая дипломатов, журналистов, предпринимателей, историков и представителей диаспоры.
Историческое наследие само по себе не гарантирует политического влияния. Оно становится ресурсом только тогда, когда его осмысляют, институционализируют и используют ответственно. Если сегодня действительно появляются признаки возможного потепления отношений, Грузии стоит вернуться к собственным историческим возможностям — не для идеализации прошлого, а для создания более прагматичного и устойчивого будущего.
Однако здесь важно понимать и другое: историческое влияние не передается по наследству автоматически. Если Грузия не будет заботиться о присутствии грузин в российской общественной, академической и политической жизни, все эти связи постепенно останутся лишь страницами прошлого. Речь не идет о вмешательстве во внутреннюю политику России или о создании инструмента давления. Речь идет о долгосрочном человеческом и интеллектуальном присутствии — о том, чтобы грузины учились в российских университетах, участвовали в научной и общественной жизни, работали в государственных и экспертных структурах и сохраняли возможность влиять на понимание грузино-российских отношений изнутри российского пространства.
В этом смысле современная Грузия могла бы обратиться к опыту, который когда-то олицетворяли "Тергдалеулеби" — грузины, отправлявшиеся получать образование в России и возвращавшиеся на родину с новыми знаниями, политическими идеями и культурными связями. Сегодня этот процесс мог бы работать и в обратном направлении: грузины, обучающиеся и профессионально реализующиеся в России, способны стать своеобразными посредниками между двумя обществами. Их участие в российской политике, экспертной среде, образовании, медиа и общественных институциях создавало бы не формальное лобби, а устойчивое присутствие грузинского голоса.
Поэтому вопрос заключается не только в сохранении исторической памяти. Речь идет о будущем политическом влиянии Грузии. Страна, которая не готовит новое поколение специалистов, способных работать в соседнем государстве и понимать его политическую систему, постепенно теряет возможность быть услышанной. Исторические связи могут стать основой новой политики — но только в том случае, если Грузия будет сознательно поддерживать их и создавать для них современные формы.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0