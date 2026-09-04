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Мобильная связь захватила страну: кому в Грузии нужны обычные телефоны? – видео
Мобильная связь захватила страну: кому в Грузии нужны обычные телефоны? – видео
Sputnik Грузия
По данным Национальной комиссии по коммуникациям, в Грузии около 6 млн абонентов мобильной связи. 04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T15:58+0400
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При населении около 3,7 млн человек, уровень проникновения сотовой связи составляет более 160% – в среднем на каждого жителя приходится 1,7 SIM-карты.Обычные городские стационарные телефоны в Грузии по-прежнему существуют и работают. Однако их популярность стремительно падает, в основном они используются в государственных учреждениях, банках, офисах коммерческих компаний и пожилыми людьми.Мобильными устройствами, если верить статистике, владеют более 88% населения Грузии. Стационарная связь перешла в разряд корпоративных или нишевых услуг. Мобильные устройства также решили проблему со связью в регионах и высокогорных селах, ведь в прежние времена стационарная связь охватывала только 18% сельского населения (в Тбилиси – 89%).
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , мобильный телефон, тарифы на связь, грузия, технологии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , мобильный телефон, тарифы на связь, грузия, технологии, видео

Мобильная связь захватила страну: кому в Грузии нужны обычные телефоны? – видео

15:58 04.09.2026 (обновлено: 16:45 04.09.2026)
© Stringer
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По данным Национальной комиссии по коммуникациям, в Грузии около 6 млн абонентов мобильной связи.
При населении около 3,7 млн человек, уровень проникновения сотовой связи составляет более 160% – в среднем на каждого жителя приходится 1,7 SIM-карты.

Обычные городские стационарные телефоны в Грузии по-прежнему существуют и работают. Однако их популярность стремительно падает, в основном они используются в государственных учреждениях, банках, офисах коммерческих компаний и пожилыми людьми.

Мобильными устройствами, если верить статистике, владеют более 88% населения Грузии. Стационарная связь перешла в разряд корпоративных или нишевых услуг. Мобильные устройства также решили проблему со связью в регионах и высокогорных селах, ведь в прежние времена стационарная связь охватывала только 18% сельского населения (в Тбилиси – 89%).
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