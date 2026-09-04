https://sputnik-georgia.ru/20260904/mobilnaya-svyaz-zakhvatila-stranu-komu-v-gruzii-nuzhny-obychnye-telefony---video-300443447.html

Мобильная связь захватила страну: кому в Грузии нужны обычные телефоны? – видео

Мобильная связь захватила страну: кому в Грузии нужны обычные телефоны? – видео

Sputnik Грузия

По данным Национальной комиссии по коммуникациям, в Грузии около 6 млн абонентов мобильной связи. 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T15:58+0400

2026-09-04T15:58+0400

2026-09-04T16:45+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

мобильный телефон

тарифы на связь

грузия

технологии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/04/300443235_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf11a9487dbb685f9a264ac779b022f5.jpg

При населении около 3,7 млн человек, уровень проникновения сотовой связи составляет более 160% – в среднем на каждого жителя приходится 1,7 SIM-карты.Обычные городские стационарные телефоны в Грузии по-прежнему существуют и работают. Однако их популярность стремительно падает, в основном они используются в государственных учреждениях, банках, офисах коммерческих компаний и пожилыми людьми.Мобильными устройствами, если верить статистике, владеют более 88% населения Грузии. Стационарная связь перешла в разряд корпоративных или нишевых услуг. Мобильные устройства также решили проблему со связью в регионах и высокогорных селах, ведь в прежние времена стационарная связь охватывала только 18% сельского населения (в Тбилиси – 89%).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , мобильный телефон, тарифы на связь, грузия, технологии, видео