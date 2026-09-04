https://sputnik-georgia.ru/20260904/rost-antirossiyskikh-nastroeniy-v-gruzii-300385972.html

Рост антироссийских настроений в Грузии

Рост антироссийских настроений в Грузии

Sputnik Грузия

В последние месяцы все больше представителей правящей партии "Грузинская мечта" заявляют о целенаправленном распространении русофобии различными политическими... 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T16:31+0400

2026-09-04T16:31+0400

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В последние месяцы все больше представителей правящей партии "Грузинская мечта" заявляют о целенаправленном распространении русофобии различными политическими силами в Грузии.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с таким утверждением. Большинство проголосовавших - 46,1% - согласились с такой постановкой вопроса, тогда как 22,6% ответили отрицательно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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