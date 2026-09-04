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Рост антироссийских настроений в Грузии
Рост антироссийских настроений в Грузии
Sputnik Грузия
В последние месяцы все больше представителей правящей партии "Грузинская мечта" заявляют о целенаправленном распространении русофобии различными политическими... 04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T16:31+0400
2026-09-04T16:31+0400
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В последние месяцы все больше представителей правящей партии "Грузинская мечта" заявляют о целенаправленном распространении русофобии различными политическими силами в Грузии.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с таким утверждением. Большинство проголосовавших - 46,1% - согласились с такой постановкой вопроса, тогда как 22,6% ответили отрицательно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, инфографика, инфографика
грузия, новости, политика, инфографика, инфографика

Рост антироссийских настроений в Грузии

16:31 04.09.2026
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Рост антироссийских настроений в Грузии - Sputnik Грузия
В последние месяцы все больше представителей правящей партии "Грузинская мечта" заявляют о целенаправленном распространении русофобии различными политическими силами в Грузии.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с таким утверждением. Большинство проголосовавших - 46,1% - согласились с такой постановкой вопроса, тогда как 22,6% ответили отрицательно.
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