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Считаете ли вы, что Грузия должна начать прямой диалог с Россией?
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Sputnik Грузия
04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T11:31+0400
2026-09-04T11:31+0400
2026-09-04T11:31+0400
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Sputnik Грузия
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новости, политика, грузия, грузино-российские отношения, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Считаете ли вы, что Грузия должна начать прямой диалог с Россией?
© Торгово-промышленная палата ИнгушетииРоссийско–грузинский молодежный форум пройдет в Ингушетии
© Торгово-промышленная палата Ингушетии
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