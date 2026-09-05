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Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Среднемесячная зарплата нанятых работников в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2471,5 лари, что на 153,8 лари больше, чем во втором квартале... 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T09:01+0400

2026-09-05T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2026 года в Грузии составило 828,4 тысячи человек, что на 4,1% больше, чем в апреле-июне 2025 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат"). Из общего количества занятых 56,2% составляют мужчины, а 43,8% – женщины. Число нанятых работников в бизнес-секторе во втором квартале выросло на 3,1% и составило 768,6 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 5,8 миллиарда лари, что на 10,3% больше аналогичного показателя за 2025 год. Среднемесячная зарплата нанятых работников в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2471,5 лари, что на 153,8 лари больше, чем во втором квартале 2025 года. В том числе средняя зарплата женщин составила 1944,9 лари (+161,4 лари). Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий: В этот период общий оборот предприятий достиг 67,5 миллиарда лари, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 25,7 миллиарда лари, что на 10,7% больше, чем за такой же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, бизнес, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"