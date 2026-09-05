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Грузинские компании приняли участие в престижной агровыставке в Китае

Грузинские компании приняли участие в престижной агровыставке в Китае

Sputnik Грузия

Представление национального павильона на SIAL Guangzhou способствует повышению узнаваемости грузинской агропродовольственной продукции и освоению новых рынков... 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T18:09+0400

2026-09-05T18:09+0400

2026-09-05T18:09+0400

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грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Одиннадцать грузинских компаний представили вино, спиртные напитки, натуральные соки и минеральную воду на международной выставке SIAL Guangzhou в китайском городе Гуанчжоу, сообщил Минсельхоз Грузии. По информации ведомства, в этом году Грузия впервые принимает участие в международной выставке SIAL Guangzhou. В то же время на международных выставках формата SIAL грузинская агропродовольственная продукция представлена в Китае уже в третий раз. SIAL Guangzhou является важной бизнес-платформой для грузинских компаний, которая создает возможности для встреч с потенциальными партнерами, установления новых деловых контактов и презентации продукции международной аудитории, отмечают в Минсельхозе.Как заявили в ведомстве, дебютное представление павильона Грузии на SIAL Guangzhou в Китае способствует повышению узнаваемости грузинской агропродовольственной продукции и освоению новых рынков, что открывает возможности для расширения географии грузинского экспорта. Участие Грузии в международных выставках SIAL служит популяризации грузинской агропродовольственной продукции и укреплению ее позиций на международных рынках, отметили в министерстве. Основная цель агрополитики правительства – увеличение экспорта агропродукции и снижение зависимости от импорта в стране. В число приоритетов государственной политики в этой сфере входит повышение конкурентоспособности в агропродовольственном секторе, стабильный рост производства высококачественной продукции, безопасность пищевых продуктов и развитие села. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, китай, новости, сельское хозяйство грузии, министерство сельского хозяйства грузии, грузинское вино