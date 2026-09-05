https://sputnik-georgia.ru/20260905/guardian-v-nato-priznali-negotovnost-evropy-k-zatyazhnoy-voyne-s-rossiey-300457246.html
Guardian: в НАТО признали неготовность Европы к затяжной войне с Россией
Guardian: в НАТО признали неготовность Европы к затяжной войне с Россией
Sputnik Грузия
Опасения оборонных планировщиков прозвучали на фоне того, что в Москве неоднократно называли рост военной активности НАТО и милитаризацию Европы фактором, лишь... 05.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. В НАТО признают, что Европа не сможет долго противостоять России в случае потенциального конфликта, пишет газета Guardian со ссылкой на заявления, сделанные на конференции по вопросам будущего европейской военной координации. "Планировщики в сфере обороны, работающие с НАТО, опасаются, что в случае войны с Россией Европа в настоящее время не сможет выдержать затяжную войну на истощение из-за недостаточной готовности к боевым действиям", – говорится в материале издания. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Западе используют лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков на оборонные бюджеты и объясняют свои ошибки в экономике. Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, москва, европа, владимир путин, нато
россия, в мире, политика, москва, европа, владимир путин, нато
Guardian: в НАТО признали неготовность Европы к затяжной войне с Россией
19:07 05.09.2026 (обновлено: 19:09 05.09.2026)
Опасения оборонных планировщиков прозвучали на фоне того, что в Москве неоднократно называли рост военной активности НАТО и милитаризацию Европы фактором, лишь усиливающим напряженность, а не способствующим урегулированию украинского конфликта
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. В НАТО признают, что Европа не сможет долго противостоять России в случае потенциального конфликта, пишет газета Guardian со ссылкой на заявления, сделанные на конференции по вопросам будущего европейской военной координации.
"Планировщики в сфере обороны, работающие с НАТО, опасаются, что в случае войны с Россией Европа в настоящее время не сможет выдержать затяжную войну на истощение из-за недостаточной готовности к боевым действиям", – говорится в материале издания.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Западе используют лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков на оборонные бюджеты и объясняют свои ошибки в экономике.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта.