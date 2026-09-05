https://sputnik-georgia.ru/20260905/guardian-v-nato-priznali-negotovnost-evropy-k-zatyazhnoy-voyne-s-rossiey-300457246.html

Guardian: в НАТО признали неготовность Европы к затяжной войне с Россией

Guardian: в НАТО признали неготовность Европы к затяжной войне с Россией

Sputnik Грузия

Опасения оборонных планировщиков прозвучали на фоне того, что в Москве неоднократно называли рост военной активности НАТО и милитаризацию Европы фактором, лишь... 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T19:07+0400

2026-09-05T19:07+0400

2026-09-05T19:09+0400

россия

в мире

политика

москва

европа

владимир путин

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/1b/298329849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1aa1e1b4226d36fb6b2389eceea93606.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. В НАТО признают, что Европа не сможет долго противостоять России в случае потенциального конфликта, пишет газета Guardian со ссылкой на заявления, сделанные на конференции по вопросам будущего европейской военной координации. "Планировщики в сфере обороны, работающие с НАТО, опасаются, что в случае войны с Россией Европа в настоящее время не сможет выдержать затяжную войну на истощение из-за недостаточной готовности к боевым действиям", – говорится в материале издания. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Западе используют лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков на оборонные бюджеты и объясняют свои ошибки в экономике. Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

москва

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, москва, европа, владимир путин, нато