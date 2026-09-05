https://sputnik-georgia.ru/20260905/gumanitarnye-voprosy-vyshe-politiki--metreveli-o-tragicheskom-dtp-v-rossii-300446970.html

Гуманитарные вопросы выше политики – Метревели о трагическом ДТП в России

Гуманитарные вопросы выше политики – Метревели о трагическом ДТП в России

Sputnik Грузия

Ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло ДТП, в результате погибли шесть человек 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузия и Россия должны находить пути для сотрудничества в гуманитарной сфере, несмотря на глубокие политические разногласия, заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели, комментируя тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Ставропольском крае. Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Грузия – Москва, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего "Камаза". Произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет. В результате погибли шесть человек. По его словам, какими бы сложными ни были отношения между Грузией и Россией, грузины всегда видят и по достоинству ценят добрые, человечные и достойные шаги, особенно когда речь идет о жизни и здоровье человека. Метревели выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил российские службы за оперативную помощь пострадавшим гражданам Грузии, подчеркнув, что человеческие ценности всегда должны стоять выше межгосударственного противостояния. Эксперт поблагодарил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, а также соответствующие службы и медиков региона за проявленное внимание к гражданам Грузии, оперативное реагирование и оказание необходимой помощи пострадавшим в результате аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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