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Гуманитарные вопросы выше политики – Метревели о трагическом ДТП в России
Гуманитарные вопросы выше политики – Метревели о трагическом ДТП в России
Sputnik Грузия
Ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло ДТП, в результате погибли шесть человек 05.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузия и Россия должны находить пути для сотрудничества в гуманитарной сфере, несмотря на глубокие политические разногласия, заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели, комментируя тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Ставропольском крае. Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Грузия – Москва, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего "Камаза". Произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет. В результате погибли шесть человек. По его словам, какими бы сложными ни были отношения между Грузией и Россией, грузины всегда видят и по достоинству ценят добрые, человечные и достойные шаги, особенно когда речь идет о жизни и здоровье человека. Метревели выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил российские службы за оперативную помощь пострадавшим гражданам Грузии, подчеркнув, что человеческие ценности всегда должны стоять выше межгосударственного противостояния. Эксперт поблагодарил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, а также соответствующие службы и медиков региона за проявленное внимание к гражданам Грузии, оперативное реагирование и оказание необходимой помощи пострадавшим в результате аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, грузия, ставропольский край, москва, дтп
Гуманитарные вопросы выше политики – Метревели о трагическом ДТП в России
Ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло ДТП, в результате погибли шесть человек
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузия и Россия должны находить пути для сотрудничества в гуманитарной сфере, несмотря на глубокие политические разногласия, заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели, комментируя тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Ставропольском крае.
Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Грузия – Москва, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего "Камаза". Произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет. В результате погибли шесть человек.
"Как я уже отмечал в заявлении, сделанном после ужасного теракта в московском "Крокус Сити Холле", повторю и сегодня: существуют вопросы, в которых грузины и русские, несмотря на политические разногласия, должны уметь сотрудничать. Борьба с терроризмом, безопасность людей, гуманитарные вопросы и помощь друг другу в моменты бедствий – это как раз те сферы, где наша ответственность всегда должна стоять выше политического противостояния", – заявил Метревели.
По его словам, какими бы сложными ни были отношения между Грузией и Россией, грузины всегда видят и по достоинству ценят добрые, человечные и достойные шаги, особенно когда речь идет о жизни и здоровье человека.
Метревели выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил российские службы за оперативную помощь пострадавшим гражданам Грузии, подчеркнув, что человеческие ценности всегда должны стоять выше межгосударственного противостояния.
"Еще раз выражаю глубокую скорбь в связи с тяжелейшим дорожно-транспортным происшествием в Ставропольском крае, унесшим жизни шести человек и повлекшим за собой ранения множества людей. Выражаю соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего и полного выздоровления", – заявил Метревели.
Эксперт поблагодарил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, а также соответствующие службы и медиков региона за проявленное внимание к гражданам Грузии, оперативное реагирование и оказание необходимой помощи пострадавшим в результате аварии.