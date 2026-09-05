https://sputnik-georgia.ru/20260905/internet-v-povsednevnoy-zhizni-v-gruzii-2026-300386652.html

Интернет в повседневной жизни в Грузии, 2026

Интернет в повседневной жизни в Грузии, 2026

Sputnik Грузия

Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни в Грузии. Страна активно развивает интернет-технологии, чтобы не отставать от прогресса. 05.09.2026, Sputnik Грузия

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Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни в Грузии. Страна активно развивает интернет-технологии, чтобы не отставать от прогресса.Sputnik Грузия решил выяснить, каким интернетом читатели пользуются повседневно. 49,3% проголосовавших выбрали Wi-Fi, 18,3% – мобильный интернет, а 32,4% пользуются обоими вариантами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, общество, новости, интернет, инфографика, инфографика