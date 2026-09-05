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Интернет в повседневной жизни в Грузии, 2026
Интернет в повседневной жизни в Грузии, 2026
Sputnik Грузия
Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни в Грузии. Страна активно развивает интернет-технологии, чтобы не отставать от прогресса. 05.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-05T11:31+0400
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Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни в Грузии. Страна активно развивает интернет-технологии, чтобы не отставать от прогресса.Sputnik Грузия решил выяснить, каким интернетом читатели пользуются повседневно. 49,3% проголосовавших выбрали Wi-Fi, 18,3% – мобильный интернет, а 32,4% пользуются обоими вариантами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, интернет, инфографика, инфографика
Интернет в повседневной жизни в Грузии, 2026
11:31 05.09.2026 (обновлено: 11:40 05.09.2026)
Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни в Грузии. Страна активно развивает интернет-технологии, чтобы не отставать от прогресса.
Sputnik Грузия решил выяснить, каким интернетом читатели пользуются повседневно. 49,3% проголосовавших выбрали Wi-Fi, 18,3% – мобильный интернет, а 32,4% пользуются обоими вариантами.