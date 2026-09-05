https://sputnik-georgia.ru/20260905/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-5-sentyabrya--prognoz-po-gorodam-300451510.html

Какой будет погода в Грузии 5 сентября – прогноз по городам

Какой будет погода в Грузии 5 сентября – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Самую высокую температуру воздуха, +31 градус, метеорологи обещают в Рустави 05.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют в субботу, 5 сентября преимущественно дождливую погоду в большинстве регионов Грузии. Температура по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди