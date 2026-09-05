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Какой будет погода в Грузии 5 сентября – прогноз по городам
Какой будет погода в Грузии 5 сентября – прогноз по городам
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Самую высокую температуру воздуха, +31 градус, метеорологи обещают в Рустави 05.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-05T10:52+0400
2026-09-05T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют в субботу, 5 сентября преимущественно дождливую погоду в большинстве регионов Грузии. Температура по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди
погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди
Какой будет погода в Грузии 5 сентября – прогноз по городам
Самую высокую температуру воздуха, +31 градус, метеорологи обещают в Рустави
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют в субботу, 5 сентября преимущественно дождливую погоду в большинстве регионов Грузии.
Гори +26, преимущественно солнечно
Телави +28, преимущественно солнечно
Тбилиси +30, преимущественно солнечно.