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Какой будет погода в Грузии 5 сентября – прогноз по городам
Какой будет погода в Грузии 5 сентября – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Самую высокую температуру воздуха, +31 градус, метеорологи обещают в Рустави 05.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют в субботу, 5 сентября преимущественно дождливую погоду в большинстве регионов Грузии. Температура по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди
погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди

Какой будет погода в Грузии 5 сентября – прогноз по городам

10:52 05.09.2026
© photo: Sputnik / StringerСильный ливень в Батуми
Сильный ливень в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Самую высокую температуру воздуха, +31 градус, метеорологи обещают в Рустави
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют в субботу, 5 сентября преимущественно дождливую погоду в большинстве регионов Грузии.
Температура по городам:
Зугдиди +26, дождь
Местиа +19, дождь
Поти +26, дождь
Батуми +27, дождь
Озургети +26, дождь
Кутаиси +26, дождь
Амбролаури +24, дождь
Ахалцихе +24, дождь
Боржоми +20, дождь
Бакуриани +18, дождь
Гори +26, преимущественно солнечно
Степанцминда +17, дождь
Гудаури +15, дождь
Телави +28, преимущественно солнечно
Рустави +31, солнечно
Тбилиси +30, преимущественно солнечно.
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