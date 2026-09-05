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Комиссия при Нацбанке Грузии вернула гражданам более 426 тысяч лари по финансовым спорам

Комиссия при Нацбанке Грузии вернула гражданам более 426 тысяч лари по финансовым спорам

Sputnik Грузия

Комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке Грузии представляет собой быстрый, эффективный и бесплатный механизм разрешения споров для потребителей 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T15:06+0400

2026-09-05T15:06+0400

2026-09-05T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Комиссия по разрешению споров при Национальном банке Грузии по состоянию на август удовлетворила жалобы потребителей и обязала финансовые организации вернуть гражданам более 426 тысяч лари, говорится в сообщении регулятора. Комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке Грузии представляет собой быстрый, эффективный и бесплатный механизм разрешения споров для потребителей. Целью комиссии является защита прав потребителей платежных услуг, обеспечение справедливого обращения с ними и укрепление доверия потребителей к цифровым платежам. Всего с начала года ведомство приняло к производству 150 жалоб, поданных гражданами против провайдеров платежных услуг. На сегодняшний день 125 споров уже успешно завершены, а еще 25 находятся на стадии рассмотрения и изучения. По информации Нацбанка, в последнее время количество обращений от граждан значительно выросло. Этому способствовали законодательные поправки, которые удвоили лимит стоимости предмета спора, который может рассматривать комиссия, – с 50 тысяч до 100 тысяч лари. Поданные потребителями жалобы в основном связаны с платежными операциями, совершенными со счета потребителя, с которыми он не согласен. На данном этапе общая стоимость текущих споров составляет 400 тысяч лари, а объем оставшейся к выплате суммы, которую провайдеры должны возместить потребителям в соответствии с решениями комиссии, составляет 393 тысячи лари. В целом за весь период деятельности комиссии сумма средств, затребованная по поступившим жалобам, составляет 1,6 млн лари. Комиссия по рассмотрению споров при Нацбанке – это независимый орган, и ее создание связано с обязательством, взятым на себя Грузией в рамках Соглашения об ассоциации между Грузией и Евросоюзом. Потребитель имеет право обратиться с жалобой в комиссию, если считает, что имели место неавторизованные (совершенные без его согласия) операции по платежной карте, из интернет-банкинга, мобильного банкинга и других каналов, нарушение сроков выполнения платежной операции, некорректно выполненная операция, неправильное списание комиссии за операцию и другие подобные случаи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, национальный банк грузии