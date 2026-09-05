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Кровавое ДТП в Тушети: один погиб, четверо пострадали

Кровавое ДТП в Тушети: один погиб, четверо пострадали

Sputnik Грузия

Авария произошла ночью, недалеко от туристического центра в селе Омало 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, произошло в высокогорном краю Тушети. Авария произошла ночью, недалеко от туристического центра в селе Омало. По словам очевидцев, быстро движущийся автомобиль Toyota, в котором находились пять человек, съехал с дороги и несколько раз перевернулся. В результате водитель погиб на месте, четверо молодых людей получили травмы. Их доставили в больницу Телави на машине скорой помощи. По словам врача, состояние пострадавших стабильное. У них множественные травмы и переломы нижних конечностей. В настоящее время им оказывается соответствующая медицинская помощь. Начато расследование инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, новости, грузия, омало, тушети, дтп