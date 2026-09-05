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На западе Грузии ликвидируют последствия непогоды
На западе Грузии ликвидируют последствия непогоды
Sputnik Грузия
Работы продолжатся на всех локациях, где из-за непогоды возникли проблемы с передвижением по дорогам 05.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-05T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Последствия непогоды, вызванной проливными дождями, ликвидируют в нескольких селах Харагаульского муниципалитета (регион Имерети), сообщается на сайте мэрии района. По информации местных властей, из-за сильного дождя хлынувшая вода вынесла на центральные и внутренние дороги массы осыпного камня, гравия и земли, из-за чего на отдельных участках усложнилось передвижение. Мэр Харагаульского муниципалитета Коба Лурсманашвили с самого утра находился на постоянной связи со своими представителями в селах и контролировал ситуацию. По его поручению очистительными работами в селе Хидари руководит заместитель мэра Давид Девдариани совместно с начальником службы инфраструктуры и благоустройства Петре Шарикадзе и представителями профильных служб. Специальная техника, нанятая муниципалитетом, уже работает в селе Хидари. Центральная дорога полностью очищена от камней, щебня и земляных масс, нанесенных сильным дождем, и движение транспорта уже восстановлено. После завершения работ в Хидари техника продолжит работу в селе Сакарикеди, где в результате обильных осадков также была повреждена дорожная инфраструктура. Муниципальные службы и соответствующая техника остаются в полной мобилизации. Работы продолжатся на всех локациях, где из-за непогоды возникли проблемы с передвижением по дорогам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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непогода в грузии, грузия, новости, происшествия, имерети
непогода в грузии, грузия, новости, происшествия, имерети
На западе Грузии ликвидируют последствия непогоды
17:08 05.09.2026 (обновлено: 17:27 05.09.2026)
Работы продолжатся на всех локациях, где из-за непогоды возникли проблемы с передвижением по дорогам
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Последствия непогоды, вызванной проливными дождями, ликвидируют в нескольких селах Харагаульского муниципалитета (регион Имерети), сообщается на сайте мэрии района.
По информации местных властей, из-за сильного дождя хлынувшая вода вынесла на центральные и внутренние дороги массы осыпного камня, гравия и земли, из-за чего на отдельных участках усложнилось передвижение.
Мэр Харагаульского муниципалитета Коба Лурсманашвили с самого утра находился на постоянной связи со своими представителями в селах и контролировал ситуацию.
По его поручению очистительными работами в селе Хидари руководит заместитель мэра Давид Девдариани совместно с начальником службы инфраструктуры и благоустройства Петре Шарикадзе и представителями профильных служб.
Специальная техника, нанятая муниципалитетом, уже работает в селе Хидари. Центральная дорога полностью очищена от камней, щебня и земляных масс, нанесенных сильным дождем, и движение транспорта уже восстановлено.
После завершения работ в Хидари техника продолжит работу в селе Сакарикеди, где в результате обильных осадков также была повреждена дорожная инфраструктура.
Муниципальные службы и соответствующая техника остаются в полной мобилизации. Работы продолжатся на всех локациях, где из-за непогоды возникли проблемы с передвижением по дорогам.