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На западе Грузии ликвидируют последствия непогоды

На западе Грузии ликвидируют последствия непогоды

Sputnik Грузия

Работы продолжатся на всех локациях, где из-за непогоды возникли проблемы с передвижением по дорогам 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T17:08+0400

2026-09-05T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Последствия непогоды, вызванной проливными дождями, ликвидируют в нескольких селах Харагаульского муниципалитета (регион Имерети), сообщается на сайте мэрии района. По информации местных властей, из-за сильного дождя хлынувшая вода вынесла на центральные и внутренние дороги массы осыпного камня, гравия и земли, из-за чего на отдельных участках усложнилось передвижение. Мэр Харагаульского муниципалитета Коба Лурсманашвили с самого утра находился на постоянной связи со своими представителями в селах и контролировал ситуацию. По его поручению очистительными работами в селе Хидари руководит заместитель мэра Давид Девдариани совместно с начальником службы инфраструктуры и благоустройства Петре Шарикадзе и представителями профильных служб. Специальная техника, нанятая муниципалитетом, уже работает в селе Хидари. Центральная дорога полностью очищена от камней, щебня и земляных масс, нанесенных сильным дождем, и движение транспорта уже восстановлено. После завершения работ в Хидари техника продолжит работу в селе Сакарикеди, где в результате обильных осадков также была повреждена дорожная инфраструктура. Муниципальные службы и соответствующая техника остаются в полной мобилизации. Работы продолжатся на всех локациях, где из-за непогоды возникли проблемы с передвижением по дорогам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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непогода в грузии, грузия, новости, происшествия, имерети