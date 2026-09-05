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Новая эра грузинской авиации: уникальную авиадеревню за $15 млн открыли в Кахети
Новая эра грузинской авиации: уникальную авиадеревню за $15 млн открыли в Кахети
Sputnik Грузия
Инвестиционный проект внесет важный вклад в укрепление местной экономики и полное освоение туристического потенциала страны, заявил премьер 05.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Открытием авиационного поселка в Кахети (Восточная Грузия) начинается новая глава в истории грузинской авиации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Масштабный инфраструктурный проект "Авиационный поселок Амбассадори" (Ambassadori Aviation Village), реализуемый при поддержке госпрограммы и софинансировании Корпорации развития экономики Грузии, официально открылся в Качрети (регион Кахети). Как отметил премьер, инвестиционный проект стоимостью 15 млн долларов внесет важный вклад в укрепление местной экономики и полное освоение туристического потенциала. "Это многофункциональное пространство, раскинувшееся на 16 гектарах, с аэродромом высочайших стандартов, летной академией международного уровня, авиационным клубом и жилое поселение с авиавиллами. Вся эта инфраструктура в целом создает очень интересное пространство. Это значительно простимулирует местную экономику и туристический потенциал", – заявил премьер.Как подчеркнул Кобахидзе, проект открывает международную арену для грузинской молодежи. "Здесь будут готовиться пилоты высокого класса, которые получат лицензии международного стандарта", – отметил он. Глава правительства поблагодарил около 30 экипажей европейских пилотов, прибывших в Грузию. По словам премьера, их визит еще раз подтверждает, насколько достойное место занимает Грузия на международной авиационной карте. Важность нового проекта подчеркнула в ходе своего выступления и глава Минэкономики Мариам Квривишвили. По ее словам, правительство Грузии предпринимает важные шаги по организации соответствующей инфраструктуры. Министр напомнила, что правительство уже объявило два очень важных тендера на строительство нового внутреннего аэропорта в Кахети и нового терминала в Местиа, что станет значительным шагом вперед в развитии внутренней авиации Грузии и туристического сектора.По ее словам, развитие малой авиации важно с точки зрения привлечения в Грузию большего числа иностранных частных пилотов и любителей авиации, которые путешествуют, останавливаются в разных регионах и пользуются местными услугами. Министр отметила, что развитие малой авиации имеет важное значение для экономического роста отдельных регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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авиация, авиасообщение в грузии, авиасообщение, грузия, экономика, туризм, батуми, тбилиси, кахети, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили
авиация, авиасообщение в грузии, авиасообщение, грузия, экономика, туризм, батуми, тбилиси, кахети, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили
Новая эра грузинской авиации: уникальную авиадеревню за $15 млн открыли в Кахети
20:14 05.09.2026 (обновлено: 22:04 05.09.2026)
Инвестиционный проект внесет важный вклад в укрепление местной экономики и полное освоение туристического потенциала страны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Открытием авиационного поселка в Кахети (Восточная Грузия) начинается новая глава в истории грузинской авиации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Масштабный инфраструктурный проект "Авиационный поселок Амбассадори" (Ambassadori Aviation Village), реализуемый при поддержке госпрограммы и софинансировании Корпорации развития экономики Грузии, официально открылся в Качрети (регион Кахети).
"Сегодня открывается новая страница в истории грузинской авиации. Это масштабный инфраструктурный проект – "Авиационный поселок Амбассадори", который реализуется при поддержке государственной программы и софинансировании "Корпорации развития экономики Грузии". Этот проект превратит Качрети в центр притяжения малой авиации и авиатуризма в регионе", – сказал Кобахидзе.
Как отметил премьер, инвестиционный проект стоимостью 15 млн долларов внесет важный вклад в укрепление местной экономики и полное освоение туристического потенциала.
"Это многофункциональное пространство, раскинувшееся на 16 гектарах, с аэродромом высочайших стандартов, летной академией международного уровня, авиационным клубом и жилое поселение с авиавиллами. Вся эта инфраструктура в целом создает очень интересное пространство. Это значительно простимулирует местную экономику и туристический потенциал", – заявил премьер.
Как подчеркнул Кобахидзе, проект открывает международную арену для грузинской молодежи.
"Здесь будут готовиться пилоты высокого класса, которые получат лицензии международного стандарта", – отметил он.
Глава правительства поблагодарил около 30 экипажей европейских пилотов, прибывших в Грузию. По словам премьера, их визит еще раз подтверждает, насколько достойное место занимает Грузия на международной авиационной карте.
"Я уверен, что аэродром Качрети, а в будущем и авиационное пространство искусственного острова Батуми, создадут единую сеть, что выведет связанность и экономический потенциал нашей страны на совершенно новый этап", – сказал он, добавив, что благодаря проекту уже создано 47 новых рабочих мест.
Важность нового проекта подчеркнула в ходе своего выступления и глава Минэкономики Мариам Квривишвили. По ее словам, правительство Грузии предпринимает важные шаги по организации соответствующей инфраструктуры.
Министр напомнила, что правительство уже объявило два очень важных тендера на строительство нового внутреннего аэропорта в Кахети и нового терминала в Местиа, что станет значительным шагом вперед в развитии внутренней авиации Грузии и туристического сектора.
"То, что происходит сегодня здесь, в Кахети, является логическим продолжением этого процесса, когда частный сектор также откликается на созданные государством возможности собственной инициативой и инвестициями", – сказала Квривишвили.
По ее словам, развитие малой авиации важно с точки зрения привлечения в Грузию большего числа иностранных частных пилотов и любителей авиации, которые путешествуют, останавливаются в разных регионах и пользуются местными услугами.
Министр отметила, что развитие малой авиации имеет важное значение для экономического роста отдельных регионов.