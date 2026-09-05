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Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером длятся более двух часов
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером длятся более двух часов
Sputnik Грузия
Беседа началась приблизительно в 19.55 по московскому времени 05.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-05T23:01+0400
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2026-09-05T23:53+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже более двух часов, передает корреспондент РИА Новости. Беседа началась приблизительно в 19.55 по московскому времени. С российской стороны в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. Представителей США в аэропорту "Внуково" встретил Дмитриев.Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские представители во время визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.Во вторник Путин во время общения с журналистами после саммита ШОС в Бишкеке отмечал, что Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием работает с ними.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, москва, сша, джаред кушнер, владимир путин, дональд трамп
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, москва, сша, джаред кушнер, владимир путин, дональд трамп
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером длятся более двух часов
23:01 05.09.2026 (обновлено: 23:53 05.09.2026)
Беседа началась приблизительно в 19.55 по московскому времени
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже более двух часов, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа началась приблизительно в 19.55 по московскому времени. С российской стороны в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. Представителей США в аэропорту "Внуково" встретил Дмитриев.
Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские представители во время визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.
Во вторник Путин во время общения с журналистами после саммита ШОС в Бишкеке отмечал, что Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием работает с ними.