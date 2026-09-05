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По запросу Греции: в Батуми задержана разыскиваемая Интерполом иностранка

По запросу Греции: в Батуми задержана разыскиваемая Интерполом иностранка

Sputnik Грузия

На родине она обвиняется в мошенническом присвоении денежных средств в особо крупном размере 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T16:07+0400

2026-09-05T16:07+0400

2026-09-05T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Гражданку Греции, разыскиваемую по красному циркуляру Интерпола, задержали сотрудники МВД Грузии в черноморском курортном городе Батуми (Аджария), говорится в сообщении ведомства. Женщина находилась в международном розыске по запросу правоохранительных органов Греции – на родине она обвиняется в мошенническом присвоении денежных средств в особо крупном размере. В настоящее время в отношении задержанной проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры. Подобные задержания проводятся в Грузии практически еженедельно. Большинство разыскиваемых въезжают на территорию страны еще до объявления их в международный розыск. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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