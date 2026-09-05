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Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве детей

Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве детей

Sputnik Грузия

Судебный процесс по одному из самых громких дел года объявлен несостоявшимся 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T09:23+0400

2026-09-05T09:23+0400

2026-09-05T09:30+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Присяжным в суде Плимута, штат Массачусетс, после 38 часов обсуждения так и не удалось вынести решение по резонансному делу Линдси Клэнси — матери троих детей, которая в январе 2023 года убила их и пыталась покончить с собой, сообщает The New York Times.Трагедия произошла в 2023 году в Массачусетсе: 36-летняя Линдси Клэнси лишила жизни троих собственных детей — дочь и двух сыновей, а затем попыталась свести счеты с жизнью сама. Она выжила, но эта попытка стоила ей способности двигать ногами. Ключевой вопрос процесса — в каком состоянии она находилась в момент трагедии: защита настаивает на послеродовом психозе, лишившем ее контроля над собственными действиями, тогда как обвинение видит в случившемся осознанный и спланированный поступок, несмотря на признаваемые психические проблемы подсудимой."С тяжелым сердцем сообщаем, что мы не можем прийти к решению и не сможем этого сделать", — говорится в записке присяжных, которую судья Уильям Салливан зачитал в зале суда после завершения совещания.Вслед за этим судья заявил, что намерен объявить процесс несостоявшимся из-за неспособности присяжных прийти к вердикту. Это решение поддержала сторона обвинения — оно означает, что дело может быть рассмотрено заново с новым составом присяжных. Защита Клэнси, напротив, была недовольна таким исходом: адвокаты настаивали, что присяжным следует предпринять еще одну попытку вынести решение. Однако судья заявил, что в сложившихся обстоятельствах у него нет иного выхода.Стороне защиты дали час на подачу апелляции. Она была рассмотрена Верховным судом штата Массачусетс и отклонена.По данным The New York Times, Клэнси, вероятнее всего, останется в психиатрической больнице, пока прокуратура будет решать вопрос о повторном рассмотрении дела в суде.Если Клэнси признают виновной, ей грозит пожизненное заключение, если оправдают — принудительное лечение в психиатрической больнице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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